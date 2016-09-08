Книгой года признали "Блокадный дневник" Ольги Берггольц

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Церемония вручения премии "Книга года" прошла в Центре русского зарубежья имени Солженицына. Главный приз достался произведению "Блокадный дневник" Ольги Берггольц, сообщает ТАСС.

Награды вручили в десяти номинациях. Лауреатом премии "Проза года" стал роман Алексея Иванова "Ненастье". В номинации "Поэзия года" победу одержала книга "Облачение теней: поэты Испании" переводы с испанского и каталонского Павла Глушко. В конкурсе "Книга и кино" лучшим признали произведение Алексея Баталова "Сундук артиста".

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" проводится с 1999 года. В прошлом году лучшей признали серию книг "Великая Отечественная война 1941-1945 годов" в 12 томах.