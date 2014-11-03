Премия "Золотая педаль" пройдет 15 ноября в Москве

Фото: M24.ru

15 ноября в Сокольниках пройдет Всероссийская премия за достижения в области развития велосипедной культуры "Золотая педаль".

Организаторами премии выступают департамент культуры города Москвы и Агентство общественных проектов. Основная идея - отразить вклад деятелей велосипедного сообщества в развитие велосипедной культуры в России, осветить интересные социальные проекты и продемонстрировать преобразования в области велосипедного движения.

Все желающие в этот день смогут посетить лекции по велосипедной тематике, интересные мастер-классы, принять участие в познавательных дискуссиях и познакомиться с лучшими проектами по развитию велосипедного спорта.

Так, Андрей Экономов выступит с лекцией "Невозможное возможно. Опыт памп-трека в Строгино", руководитель клуба путешествий "Свежий ветер" Михаил Буторин - с лекцией "Велоэкскурсии по Москве: реальность или утопия?".

Кроме того, в дискуссии на тему "Культура или инфраструктура – что важнее для развития велосипедного движения?" примет участие начальник отдела по развитию велокультуры Агентства общественных проектов департамента культуры города Москвы Мария Хромцова.

В рамках премии будут организованы показы велосипедной моды от Naked Showroom и фотовыставка, посвященная велосипедной культуре.

На церемонии вручения грамот и наград премии "Золотая педаль" будут награждены победители по следующим номинациям: "лучше велосипедное событие", "велосипедно-ответственный бизнес", "на личном примере", "сделано в России", "лучший проект в области развития велодвижения".