"Евгений Онегин" Вахтанговского театра стал лучшим спектаклем сезона

В театре имени Вахтангова вручают премию "Хрустальная Турандот"

Премию "Хрустальная Турандот" за лучший спектакль сезона получил "Евгений Онегин" Вахтанговского театра.

Лучшими актрисами, по мнению жюри, стали Александра Урсуляк, исполняющая роли Шен Те и Шуй Та в "Добром человеке из Сезуана" на сцене Театра имени Пушкина, а также Ольга Прокофьева, исполняющая роль Марии Москалевой в спектакле "Дядюшкин сон" в Театре имени Маяковского.

Алексей Вертков, исполнитель роли Венички в спектакле "Москва-Петушки", удостоился звания лучшего актера. "Хрустальную Турандот" в номинации "За лучший дебют" получила актриса Анна Дворжецкая.

Отметим, сегодня в театре имени Вахтангова вручают одну из самых престижных театральных премий "Хрустальную Турандот". Здесь собрались все звезды сценического искусства. Они пришли в театр после того, как отыграли спектакли в своих театрах. Этим и объясняется такое позднее начало церемонии.