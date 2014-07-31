Кинопремьеры недели: борьба за Галактику и странствие по Австралии

Отважное дерево с голосом Вина Дизеля, инопланетная соблазнительница, страшная ночь, австралийские верблюды и "детский" сюрреализм. Сетевое издание M24.ru советует, какие картины смотреть на этой неделе.

Властелины Вселенной

Фото: facebook.com/guardiansofthegalaxy

Может ли енот спасти мир? Да запросто! Особенно если компанию ему составит... ходячее дерево. Герои нового кинокомикса Marvel "Стражи Галактики" – нелюдимые изгои: воинственный енот по кличке Ракета, человекоподобное дерево Грут, опасная зеленокожая Гамора и разрушитель Дракс. Странной четверке предстоит объединиться с отважным путешественником Питером, чтобы помешать злодеям разрушить вселенную.

Единственное, что говорит дерево на протяжении всего фильма – это реплика "Я Грут". Зато его озвучил Вин Дизель (между прочим, для русской версии ленты он тоже постарался).

Инопланетянин в девичьей шкуре

Фото: facebook.com/UnderTheSkinMovie

"Побудь в моей шкуре" начинается в Глазго. Окраина. Миловидная девица (Скарлетт Йохансон) ловит машину. Оказывается, что на самом деле она - инопланетянин и собирается охотиться на шотландцев. Участь несчастным уготована неприятная: их законсервируют, а потом виде биомассы отправят в космос.

Это, впрочем, никакой не ужастик, а скорее фантастическая драма. Снята картина по одноименному роману Мишеля Фабера.

Мама – анархия

Фото: imdb.com

В прошлом году в прокат вышла кровавая картина про обитателей будущего. Здесь живут без войн, безработицы и преступности, а все потому, что каждый год для наступает Судная ночь, в период которой можно делать что угодно – убивать злых боссов, крушить квартиры шумных соседей, отправлять на тот свет надоевших родственников.

Теперь на экранах – "Судная ночь 2", которая возвращает зрителя в странный мир "потаенных" анархистов. Можно еще раз посмотреть, как обитатели будущего жаждут мести, ищут развлечений, но главным образом, конечно, просто стараются дожить до рассвета.

Австралия, собака и верблюды

Фото: imdb.com

Как-то раз молодая девушка по имени Робин Дэвидсон отправилась на поиски приключений. Она решила в одиночку пересечь Австралию, взяв в попутчики только собаку и четырех верблюдов. Журнал National Geographic предложил ей вести путевые заметки.

Мемуары Робин уже не раз пытались экранизировать, на протяжении многих лет главные роли были закреплены за Джулией Робертс и Николь Кидман. Примечательно, что актриса, которая в итоге сыграла путешественницу в "Тропах" – Миа Васиковска – на момент начала работы над экранизацией еще даже не родилась.

Сюрреализм, память и детство

Фото: facebook.com/TheDanceOfReality

Чилийскому режиссеру Александро Ходоровски ("Святая Гора", "Святая кровь", "Крот") уже 85 лет. Но это не мешает ему продолжать сюрреалистические киноэксперименты и даже… впадать в детство.

"Танец реальности" - это бум красок и эмоций, смятение чувств, сбивчивые "куски" действительности. Фильм представляет из себя настоящий поток сознания и детских воспоминаний, раскрашенный во все цвета радуги. В общем, ценителям авторского кино понравится.