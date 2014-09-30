Форма поиска по сайту

30 сентября 2014, 11:41

Премьера спектакля "Доходное место" состоится в театре имени Пушкина

Фото: teatrpushkin.ru

На Основной сцене театра имени Пушкина 4 и 5 октября состоится премьера спектакля "Доходное место" по произведению Александра Островского. Зрителям представят комедию, во главу угла которой поставлен конфликт принципов и обстоятельств.

По словам режиссера Романа Самгина, родись Островский в нынешний век, он писал бы сценарии к хорошим сериалам.

"Нам повезло, что Александр Николаевич Островский жил в XIX веке. Он оставил большое наследие прекрасных текстов для театра", - отметил Самгин.

Добавим, что "Доходное место" станет первой после длительного перерыва большой работой в театре для народного артиста России Игоря Бочкина. Он сыграет роль Аристарха Владимирыча Вышневского.

В роли Жадова зрители увидят выпускника Школы-студии МХАТ Александра Дмитриева.

Начало спектакля в 19.00. Билеты от 300 до 2000 рублей.

