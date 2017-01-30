Танцовщик Андрей Меркурьев выступит у фонтана в центре Москвы

Дата: 31 января, 11:30

Место: ГУМ

Фото: bolshoi.ru

Ради чего идти: звезды балета Большого театра Екатерина Крысанова и Андрей Меркурьев в сопровождении музыкантов-виртуозов Федора Амосова (скрипка) и Сергея Поспелова (виолончель) исполнят фрагменты из балета W.oda на музыку двойного концерта для скрипки и виолончели Филипа Гласса. Перформанс приурочен к 80-летию композитора, а также анонсирует премьеру балета, которая состоится 22 февраля на сцене театра "Новая опера".

Что еще: Меркурьев долгие годы не мог реализовать свою давнюю мечту – осуществить балет на музыку Гласса. Она, на взгляд танцовщика, очень пластична. Постановка будет записана на видео и отправлена в

качестве подарка самому Глассу.

Американец Филип Гласс – известнейший из ныне живущих композиторов. Он считает себя себя создателем "музыки с повторяющейся структурой" и одним из родоначальников музыкального минимализма. Автор оперы "Эйнштейн на пляже" (пост. в 1976 году Робертом Уилсоном), а также музыки к более чем 50 кинофильмов, среди которых такие как "Шоу Трумана" (Truman Show), "Часы" (Hours), "Кэндимен" (Candyman), "Иллюзионист" (Illusionist, 2006) и др. Музыка Гласса использована в нашумевших фильмах российского режиссёра Андрея Звягинцева "Елена" и "Левиафан". Гласс также написал музыку для церемонии открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

80-летие Филипа Гласса весь год широко отмечается во всем мире. В Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Белграде и других крупнейших культурных столицах состоится ряд концертов к юбилею композитора. В день его рождения в Нью-Йорке состоится мировая премьера его 11-й симфонии.

Андрей Меркурьев специально для m24.ru: "Мне очень давно хотелось поставить балет на музыку Гласса, но я долгие годы не мог реализовать свою давнюю мечту. На мой взгляд, музыка Гласса очень пластична, она хорошо танцуется. Даже удивительно, что до сих пор на нее никто из балетных хореографов не обратил внимание. Я планирую записать наш балет на видео и отправить в качестве подарка Филипу Глассу".