"Мастерская Фоменко" представит спектакль о крахе поколения 80-х

"Афиша": В "Мастерской Фоменко" выпустили эпос о поколении 40-летних

В "Мастерской Фоменко" выпустили эпос о поколении сегодняшних 40-летних. Спектакль "Олимпия" перелистывает страницы истории, начиная со смерти Брежнева и заканчивая нашими днями. Это не историческая хроника, а скорее метафорическая притча, в героях которой зритель то и дело узнает самого себя.

В 80-е главный герой ностальгирует по Олимпиаде, катается на роликах в Александровском саду и погружается в эйфорию Перестройки. В 90-е он подсаживается на иглу, в а нулевые превращается в серьезного, взрослого потребителя.

Актер Иван Вакуленко гораздо моложе своего персонажа. Многих событий, описанных в пьесе, он не застал или не помнит. Но это не так важно, потому что судьба во все времена испытывает человека одинаково.

"Как у нас у бабушки есть текст в пьесе, "главное – всегда одинаковое". На самом деле, оно по форме только меняется. Если испытания даются, значит, мы их может пройти. Иначе бы их не давали", - рассказал телеканалу "Москва 24" актер Иван Вакуленко.

Ольга Мухина, работающая с Мастерской еще при жизни Петра Фоменко, писала пьесу специально для этого театра. Однако большинство артистов труппы новую вещь не приняли.

"Пьесу отвергли, когда она была написана. Говорили, это не пьеса. А что это такое тогда? Говорят, проза. Это было чудо, когда всем не понравилось, но откуда-то с гастролей приезжает Цыганов и говорит, что ему понравилось. Каменькович ему и говорит: "Тогда ставь сам", - рассказала драматург Ольга Мухина.

Евгений Цыганов, для которого "Олимпия" стала режиссерским дебютом, увидел в пьесе историю о крахе героя и целого поколения.

"Это не ретро-история. Это не воспоминание о том, что это когда-то было. Это путь в наш сегодняшний знак вопроса. И, наверное, это о том, что в каждый момент времени у нас ощущение, что сейчас вот происходит что-то выдающееся, важное, судьбоносное", - рассказал режиссер Евгений Цыганов.

Ближайшие показы "Олимпии" состоятся 29 и 30 сентября.

Стоимость билетов – от 750 рублей.