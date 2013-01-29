Джейсон Стэтхем: "Я простой парень с улиц, который встретил Гая Ричи"

"Интервью": Джейсон Стэтхем о фильме "Паркер" и о Москве

31 января в российский прокат выйдет криминальный триллер Тэйлора Хэкфорда "Паркер", снятый по мотивам книг Дональда Уэстлейка. В центре сюжета – профессиональный вор, живущий по кодексу чести - никогда не красть деньги у людей, которые в них нуждаются.

Главную роль в картине сыграл английский актер Джейсон Стэтхэм, известный по фильмам режиссера Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер".

Накануне премьеры Стэтхэм дал телеканалу "Москва 24" эксклюзивное интервью, в котором рассказал, тяжело ли быть "крутым парнем".

– Когда мои друзья узнали, что я буду брать интервью, то они сказали – "он крутой!". А ощущаете ли вы себя крутым парнем или секс-символом?

– Ой, ну, честно говоря, я стараюсь вообще не задумываться об этих вещах, а просто быть собой.

– Фильм "Паркер" основан на романе Дональда Уэстлейка. Вы читали эту книгу?

– Я не читал книгу, но справедливости ради надо заметить, что Уэстлейк написал 24 книги об этом персонаже.

– Как вы думаете, это действительно история о современном Робин Гуде?

– Эта история далеко не уникальна. Просто главный герой – вор иного типа. Он мошенник, преступник, мы все должны это понимать. Он плохой парень, но при этом хороший человек. Здесь явно присутствует моральная оценка – стоит ли ему симпатизировать, ведь он же жулик? Тем не менее находятся люди, которые видят в нем целый ряд положительных качеств – преданность, умение держать слово, его слова не расходятся с делом, он отбирает деньги только у богатых и не причиняет вреда людям. Он обладает качествами, которые вызывают восхищение.

– Вы помните тот момент, когда Вам прислали сценарий? Он сразу понравился?

– Конечно, помню. Знаете, обычно, когда читаешь сценарий, то понимаешь, что первое впечатление самое правильное.

– Мне кажется, эта роль похожа на ваши остальные роли. По сути, вы остаетесь в том же амплуа.

– С той же прической, с тем же голосом, с теми же руками и пальцами… да, это я и есть! У меня нет традиционного актерского образования, я не учился тому, как надевать бороды и шиньоны; не снимаюсь в костюмированных драмах; не играю глупые роли, которые могли бы заинтересовать выпускника актерского училища… потому что это – не я. Я стараюсь прислушиваться к своему внутреннему голосу и играть тех ребят, с которыми бы сам был не против выпить. Тех, кто по настоящему близок мне по духу. Мне постоянно говорят, что я делаю одно и то же, но люди склонны к стереотипному мышлению. Видимо, это человеческая природа.

– Вопрос от наших коллег, с портала М24.ru. Вы бы хотели поработать с российскими режиссерами и сняться в русском фильме?

– Еще не встречал таких, которые хотели бы со мной поработать, но готов к сотрудничеству. Я простой парень с улиц, который встретил Гая Ричи. До него никогда не снимался, поэтому я точно не сноб, а обычный человек, который хочет работать с нормальными людьми. Если будут предложения от режиссеров из России, то почему бы и нет? С удовольствием!

Смотреть фоторепортаж с премьеры фильма "Паркер"



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