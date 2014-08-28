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28 августа 2014, 11:26

Премьера спектакля "Йеппе-с-горы" состоится в театре Табакова

премьеры новый сезон Московский театр Олега Табакова

Фото: tabakov.ru

Спектакль "Йеппе-с-горы" по одноименной пьесе скандинавского автора Людвига Хольберга возродят на сцене театра под руководством Олега Табакова. Спектакль, главный герой которого добродушный крестьянин-пропойца, не играли вот уже 100 лет.

Премьера запланирована на 2 сентября. Автор постановки Глеб Черепанов.

По словам режиссера, в этом спектакле много черного юмора и социальных подтекстов. Пьеса разыгрывается в стиле площадного театра, то есть действие начинается в фойе, затем актеры вместе со зрителями перемещаются на сцену, сообщает РИА Новости.

Артисты "Табакерки" работали с новым переводом пьесы, который сделал Егор Перегудов. Черепанов отмечает, текст Хольберга не теряет своей актуальности со временем. Это вечная история о том, как богачи становятся нищими, а вчерашние любимцы судьбы сегодня оказываются на задворках жизни.

"Комедия классика датской сцены Людвига Хольберга "Йеппе-с-горы", спектакль по которой мы предлагаем вашему вниманию, один из шедевров золотого века изящного искусства. Как и многие лучшие пьесы того времени, "Йеппе-с-горы" построена на интриге, напоминающей феерическую салонную игру, ведомую красочными и остроумными персонажами", - отметили в "Табакерке".

В спектакле звучит живая музыка, играют на средневековых аутентичных инструментах.

Билеты – от 2000 до 3000 рублей.

В новом сезоне театр Табакова порадует зрителей еще шестью премьерами: "Три сестры" по Чехову, "Буря" по Шекспиру, "Голый король" по Шварцу, "Испанская баллада" по Фейхтвангеру, "Епифанские шлюзы" по Платонову и "Вий" по Гоголю.

Кроме того, артисты "Табакерки" приступили к репетициям спектаклей "Багровый остров" Михаила Булгакова, "В ожидании варваров" Джона Кутзее, "Машинка и Велик" Натана Дубовицкого и "Кандид, или Оптимизм" Дмитрия Быкова. Постановки представят на сцене нового здания, которое откроется в будущем году.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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