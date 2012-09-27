Музыкальный театр им. Покровского открывает сезон оперой "Холстомер"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный камерный музыкальный театр имени Покровского 1 октября открывает новый сезон мировой премьерой оперы "Холстомер" Владимира Кобекина. В основу постановки легла одноименная повесть Льва Толстого.

Работу над оперой в двух действиях Кобекин завершил в 2012 году. Благодаря большому количеству танцевальных номеров постановка получила некоторое сходство с мюзиклом. Опера замечательна еще и тем, что вобрала в себя лучшие национальные традиции от Глинки до Стравинского и Шостаковича, сообщается на сайте театра.

По словам режиссера-постановщика Михаила Кислярова, "Холстомер" – это история лошади, исповедь старого мерина перед табуном молодых, здоровых, сильных. "Табун и личность, молодость и старость – все это так тесно переплетено между собой. И лошади похожи на людей, и в людях есть что-то лошадиное. Радость и счастье уступают место печали и горести. Но продолжается жизнь, и "бьет копытом" энергия молодости", - так Кисляров объясняет идею, заложенную автором.

Свою повесть о мерине по кличке Холстомер Толстой начал писать в 1861 году. Произведение было окончено лишь в 1886-м. В основу сюжета легла история, которую литератору рассказал коннозаводчик А. Стахович.



Премьерные показы оперы в театре имени Покровского пройдут 1 и 2 октября.