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27 августа 2014, 18:41

Комедия "Горе от ума" откроет новый сезон в Малом театре

премьеры новый сезон Малый театр

Фото: maly.ru

Новый 259-й сезон в филиале Малого театра на Большой Ордынке откроется спектаклем "Горе от ума" по одноименному произведению Грибоедова. Автор постановки режиссер Сергей Женовач представит новаторское прочтение хрестоматийного произведения.

"В постановке Малого театра большое значение придается не только социальной остроте пьесы, но и лирической теме первой любви", - сообщили в театре.

В спектакле использована музыка Грибоедова, Глинки, Даргомыжского и Рахманинова. Премьера "Горе от ума" в Малом театре состоялась в ноябре 2000 года.

"Горе от ума" покажут 4 октября. Билеты на спектакль на Основной сцене – от 250 до 2500 рублей.

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В октябре зрителей ждут сразу три премьеры: "Маскарад" по Лермонтову (показ 5 октября в 18.00), "Золушка" по Шварцу (5 октября в 12.00) и "Театр Императрицы" по Радзинскому (17 октября в 19.00).

"19 октября Малый театр, возрождая традиции светских раутов и детских праздников, пригласит юных принцесс на настоящий бал, который состоится после спектакля "Золушка", - добавили в театре.

Еще одним событием нового сезона станет открытие второй площадки Малого театра. Спектакли будут показывать в ДК МАИ, расположенном в районе станции метро "Сокол".

Напомним, историческая сцена Малого театра была закрыта на реконструкцию в апреле 2013 года. В связи с реконструкцией спектакли нового сезона будут показывать в филиале театра на улице Большая Ордынка и в ДК МАИ.

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Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы

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