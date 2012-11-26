Театр Джигарханяна представляет спектакль-фантасмагорию

Фото: dzigartheater.ru

В Московском драматическом театре по руководством Армена Джигарханяна 28 ноября начинается показ нового спектакля "Васса" по пьесе Максима Горького. Речь идет о женщине, которая, желая спасти семью от позора, заставляет мужа покончить с собой.

"Васса" – это явление русское, фантастическое, безумное, генетически жестокое по своей сути. Васса свободна от стыда, моральных комплексов, она существо опасное, биологическое. Она наделена талантливой, мощной энергией любви и ненависти, способной преодолеть самые страшные обстоятельства судьбы", – сообщается на сайте театра.

Все действие спектакля происходит в фантастическом саду, напоминающем тропики. Этот сад, дом и семья выступают как бы единым живым организмом, реагирующим на трагические события.

Режиссер спектакля – Юрий Клепиков, главную роль исполняет Ксения Худоба. Билеты можно приобрести по ценам от 300 до 1500 рублей.