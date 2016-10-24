Победителей "Каннских львов" покажут в Доме кино

Фото: facebook.com/Cannes.Lions.Festival.of.Creativity

Ролики-победители 63-го Международного фестиваля креативности "Каннские львы" покажут 28 октября в Московском Доме кино. Гости вечера увидят лучшие рекламные ролики, отобранные из 43 тысяч видео, присланных со всего мира. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль "Каннские львы – 2016" проходил на французской Ривьере с 18 по 25 июня. Гостями смотра стали голливудские актеры Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу, режиссер Оливер Стоун, певец Ашер, иллюзионист Дэвид Копперфильд, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и многие другие общественные и культурные деятели.

В 2016 году сразу несколько российских проектов удостоились призов за свои рекламные кампании в самых престижных категориях Film и Film Craft.

Московская презентация победителей фестиваля стала уже традиционным событием осени. Во многом именно на эти ролики будет ориентироваться креативная индустрия в ближайшие несколько лет.