24 октября 2016, 15:55

Культура

Победителей "Каннских львов" покажут в Доме кино

Ролики-победители 63-го Международного фестиваля креативности "Каннские львы" покажут 28 октября в Московском Доме кино. Гости вечера увидят лучшие рекламные ролики, отобранные из 43 тысяч видео, присланных со всего мира. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль "Каннские львы – 2016" проходил на французской Ривьере с 18 по 25 июня. Гостями смотра стали голливудские актеры Уилл Смит, Гвинет Пэлтроу, режиссер Оливер Стоун, певец Ашер, иллюзионист Дэвид Копперфильд, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и многие другие общественные и культурные деятели.

В 2016 году сразу несколько российских проектов удостоились призов за свои рекламные кампании в самых престижных категориях Film и Film Craft.

Московская презентация победителей фестиваля стала уже традиционным событием осени. Во многом именно на эти ролики будет ориентироваться креативная индустрия в ближайшие несколько лет.

Место: Васильевская, 13, Московский Дом Кино

Время: 28 октября: 20:00

