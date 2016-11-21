Фильм Федора Бондарчука о прибытии НЛО в Чертаново покажут в 43 странах

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/SonyPicturesRU

Новый фильм Федора Бондарчука "Притяжение" продан в 43 страны. В российский прокат фантастический экшн выйдет 26 января. Об этом сообщил сам режиссер перед презентацией главного трейлера картины.

"Мы выходим в широкий прокат в Китае, закрыли большую часть территорий Востока (Вьетнам, Малайзия, Тайвань, Бруней, Япония), Германию, а на последнем кинорынке AFM, где мы впервые показали картину целиком, к этому списку добавились Италия и Франция", – цитирует Бондарчука ТАСС.

Режиссер добавил, что интерес к фильму проявили в англоговорящих странах, в настоящий момент ведутся активные переговоры.

Он также отметил, что новая картина не похожа на его предыдущие работы. Согласно сюжету, над столичным районом Чертаново сбивают НЛО. Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова.

Олег Меньшиков отметил работу сценаристов. "Я уверен, "Притяжение" заронит свою мысль каждому. Там достаточно много пластов, чтобы думать в разных абсолютно направлениях, мне кажется, этот фильм может задеть за живое", – сказал актер.

Визуальными эффектами в фильме занималась студия MainRoadPost, работавшая также над фильмом Бондарчука "Сталинград". Саунд-дизайном "Притяжения" занимался новозеландец Дэйв Уайтхэд. Его предыдущая работа, фантастический блокбастер "Прибытие", стартовал в российском прокате на прошлой неделе.

Фильм "Притяжение" выйдет в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.