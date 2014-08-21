Женщина с запахом ангела: добро пожаловать в "Город грехов"

Кадр из фильма "Город грехов 2". Фото: facebook.com/SinCityADametoKillForFans

В четверг, 21 августа, в прокат выходит фильм "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Кинообозреватель M24.ru Максим Эйдис рассказывает, почему вторая часть получилась у создателей гораздо эффектнее предыдущей.

Марв (Микки Рурк), огромный детина с настолько уродливым лицом, что с ним отказываются спать даже шлюхи, той ночью пришел в себя среди трупов. Он мучительно пытается вспомнить, что же случилось, но память не откликается. Совсем еще юный игрок (Джозеф Гордон-Левитт), ухватив за талию первую попавшуюся красотку, обыгрывает в покер коррумпированного сенатора Рорка (Пауэрс Бут). Стриптизерша Нэнси (Джессика Альба) пьет все больше и больше, пытаясь заглушить тоску по убитому другу Хартигану (Брюс Уиллис). Мрачный здоровяк Дуайт (Джош Бролин) на свою беду вновь встречает роковую красавицу Аву (Ева Грин). Обладательница сияющих зеленых глаза и сногсшибательной фигуры быстро берет Дуайта в оборот. Нет, конечно же, сам Дуайт ей не нужен. Но кто-то же должен помочь "роковой женщине" осуществить ее коварный кровавый план…

Конечно, все перечисленные - еще далеко не все обитатели Города грехов. Есть здесь и хирург-садист, оставляющий своего клиента не только без наличности, но и без ботинок (великолепный Кристофер Ллойд, которого вновь зовут "Доком"). Есть извращенец, который изменяет жене с проституткой, и , чтобы замести следы, решает попросту убить несчастную "жрицу любви". Есть Манут, огромный негр-убийца с гигантскими кулачищами, встреча с которыми больше всего походит на встречу с несущимся на полной скорости грузовиком. Словом – не город, а полная карточная колода уродцев и моральных уродов всех возможных мастей.

Кадр из фильма "Город грехов 2". Фото: facebook.com/SinCityADametoKillForFans

Первая серия "Города грехов", книги-комикса, эксплуатирующей эстетику классического нуара, вышла так давно, что уже и не вспомнить. Роберт Родригес и Фрэнк Миллер (создатель книги и соавтор фильма) обещали своим почитателям продолжение еще тогда, в 2005 году – но руки у них дошли до второй части франшизы только сейчас. Впрочем, возможно, это и к лучшему – спора нет, первый "Город грехов" тоже был хорош, но все-таки чувство меры слишком уж часто изменяло его создателям, даже не утруждавших себя хоть какой-то связностью событий.

С точки зрения хронологии и второй "Город грехов" - не подарок (даже прочтение комикса, говорят, не спасает ситуацию), но зато в том, что касается сцен жестокости и извращенного секса, подростковый энтузиазм Родригеса-Миллера, к счастью, поубавился. Зато фильм, который так часто называют термином "нуар", стал куда больше походить на столь любимую киноманами всего мира голливудскую классику 1940-х. В новом "Городе грехов" куда меньше физиологии и куда больше атмосферы – а ведь именно она, а вовсе не разнузданные сцены ультранасилия, невозможные в кинематографе пуританской Америки середины ХХ века, и характеризуют удивительный культурный феномен, именуемый нуаром.

Кадр из фильма "Город грехов 2". Фото: facebook.com/SinCityADametoKillForFans

Дело здесь не только в Миллере и Родригесе. Изменились и зрители. Второй "Город грехов" выходит как раз вовремя. Точно те же чувства разочарования и страха перед будущим, которые заставляли зрителей классического нуара сопереживать бесчувственным роковым красавицам и полупьяным небритым лузерам, ныне поселились в сердцах наших современников. Конечно, ужасам наших дней пока еще далеко до кошмара Второй мировой, по сути, и породившего нуар. Но кто знает, что нас ждет в дальнейшем? "Конец истории", объявленный после окончания "холодной войны", судя по всему, не состоялся. Человечество мало что поняло и мало чему научилось. Жестокость, жажда смерти и убийства, животная меркантильность и эгоизм сегодня правят людьми точно так же, как и раньше – и как раз за последний год все мы имели сомнительное счастье не раз убедиться в этом.

Впрочем, сам фильм Родригеса и Миллера не претендует на аналитические глубины и не предлагает никаких рецептов улучшения человечества. "Город грехов" был и остается пусть и странноватым, но отличным развлечением – для тех, кто влюблен в эстетику кино 1940-х и вырос на комиксах о Бэтмене и "Хранителях". Здесь хватает и острых, типичных для нуара диалогов, и закрученных интриг, и, конечно же, женщин, ради которых герои готовы умирать и убивать (Ева Грин, безусловно, лучший кандидат на роль femme fatale из всех современных актрис). И все же трудно не думать о том, что экранное насилие и насилие реальное связаны, пусть и неявным образом. Скорее всего, Фрейд прав, и страсть к убийствам в людях все же неистребима. Но это - лишь дополнительный повод порадоваться выходу на наши экраны второй части "Города грехов" - ведь, как справедливо заметил один из исследователей нуара, "в том мире, где люди будут убивать друг друга только на экране, все мы сможем спать спокойно".

Максим Эйдис