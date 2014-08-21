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Культура

21 августа 2014, 18:34

Кинопремьеры недели: из Города грехов - в мир без страданий и любви

премьеры комедии Леонид Гайдай драмы кино Город грехов Мэрил Стрип Микки Рурк Ева Грин Джессика Альба

Стриптиз от Джессики Альбы, идеальный мир без боли и страданий, последняя любовь в Америке и еще одно приключение Шурика. Сетевое издание M24.ru рассказывает о кинопремьерах недели.

Стриптиз под кровавым небом

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Вторая часть картины "Город грехов" выходит на экраны спустя девять лет. Вместо трех режиссеров, над фильмом трудились двое: Роберт Родригес и Фрэнк Миллер - создатель комикса, по мотивам которого и появился фильм. Режиссерский состав лишился Квентина Тарантино, который работал над эпизодом для первого фильма. К традиционному актерскому составу (Джессика Альба, Микки Рурк и Брюс Уиллис) присоединились Джозеф Гордон-Левитт, Ева Грин и певица Леди Гага.

Теперь о сюжете. Под кроваво-красным небом Города грехов опять неспокойно. Охраняющий местных проституток боевик Дуэйн желает смерти красивой, но беспощадной предательнице Авы Лорд. Стриптизерша Нэнси пытается прийти в себя после смерти дорого для нее человека - детектива Хартигана. Время в новой части условно: убитый в первом фильме громила Марв снова расправляется с врагами как ни в чем не бывало.

Фото: imdb.com

Вернуть неидеальный мир

Мэрил Стрип, Кэти Холмс, певица Тейлор Свифт и пока незнакомый зрителю Брентон Туэйтс сыграли в фантастической драме "Посвященный". Главный герой Джонас живет в мире будущего - без болезней, страданий, памяти и любви. Все здесь устроено так, что люди лишены права выбора: все уже решено за них. В один день Джонаса назначают Хранителем памяти, и юноша узнает, что в реальности все иначе. Теперь его задача - рассказать об этом остальным и вернуть миру прежнюю многогранность.

Фото: imdb.com

Как в последний раз

"Одна миллиардная доля" - меланхоличная драма о том, как повседневная жизнь и счастье людей вот-вот рухнет из-за страшных событий. На Ближнем Востоке идет война, где применили биологическое оружие. Убийственная волна уже накрыла Европу и приближается к Америке. Завтра может не наступить ни для юных влюбленных Анны и Эрика, ни для пожилой пары Эстера и Энди, ни для молодоженов по имени Лен и Мия. В этой картине приближающая катастрофа показывается на примере частных и очень трогательных историй. От этого становится особенно грустно и жутко.

Фото: страница фильма на Faсebook

120 пациентов

Действие картины "Большая афера" развивается в небольшой канадской деревеньке с населением в 120 человек. Провинция умирает: у жителей нет работы и, соответственно, средств к существованию. Спасти ситуацию сможет только строительство химического завода, который обеспечит жителей Тикл-Хеда рабочими местами. Однако это невозможно, пока в городе не появится врач. По иронии судьбы в соседнем аэропорту с пакетиком кокаина задерживают хирурга Льюиса. Вместо ареста парню предлагают на время остаться в поселении. Теперь задача жителей деревни - всеми способами заставить Льюиса подписать многолетний контракт. Режиссером ленты стал канадец Дон МакКеллар, которого мы помним по небольшой роли в картине "Скотт Пилигрим против всех".

Фото: imdb.com

Шурик, Нина и ремейк

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Новая работа автора картин "Колхоз Интертейнмент" и "Интимная жизнь Севастьяна Бахова" Максима Воронкова - заявление громкое и очень смелое. На экраны выходит "Кавказская пленница!". События в ремейке легендарной комедии Гайдая развиваются также на Кавказе. Молодой журналист Шурик приезжает в Горск готовить репортаж, но встречает спортсменку и красавицу Нину. Дальше вы и так знаете. В ролях - звезды отечественного сериального производства Настя Задорожная, Дмитрий Шаракоис, Арарат Кещян, а также Григорий Хазанов, Михаил Ефремов и Лариса Удовиченко. Добавим, что фильм выходит в день памяти Юрия Никулина.

Фото: moscowfilmfestival.ru

Сюжет: Кинопремьеры недели

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