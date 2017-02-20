"Великая стена" стала лидером российского проката

Фото: thegreatwallmovie.com

Фантастический боевик Чжана Имоу "Великая стена" стал лидером проката в России и СНГ по итогам выходных, сообщает портал "Кинобизнес". Кинолента с Мэтом Деймоном и Уиллемом Дефо, российская премьера которой состоялась 16 февраля, собрала 231,8 миллиона рублей.

На втором месте по сборам, по данным портала, – лента Джеймса Фоули "На пятьдесят оттенков темнее". Эротическая мелодрама собрала 113,3 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает картина Пола Андерсона "Обитель зла: Последняя глава". Продолжение культовой постапокалиптической серии с Милой Йовович в главной роли собрала в российском прокате 100,5 миллиона рублей.

Российский фильм занимает четвертое место в топе. Комедия Романа Каримова "Гуляй, Вася!" собрала 81,8 миллиона рублей. Пятое место – у анимационного фильма Криса Маккея "Лего фильм: Бэтмен" (62 миллиона рублей).