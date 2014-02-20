"Бердичев" в театре Маяковского: еврейские ценности на украинский лад

Фото: Роман Канищук/Театр им. Маяковского

Мировая премьера спектакля "Бердичев" по одноименной пьесе драматурга, сценариста и прозаика Фридриаха Горенштейна состоится в театре имени Маяковского 20 февраля. Инсценировать объемное произведение, действие которого происходит в украинском городке Бердичев с 1945 по 1975 год, взялся режиссер Никита Кобелев. Зрителю "Маяковки" он знаком по работам "Любовь людей", "Девятьподесять" и "Враг народа".

Пьеса Горенштейна в Советском Союзе долгое время была под запретом. Для автора, эмигрировавшего в Берлин так и не получив прижизненного признания на родине, "Бердичев" - произведение автобиографичное.

В центре повествования две сестры-еврейки: старшая Злота – болезненная, слезливая, сентиментальная, разменявшая пятый десяток, и младшая Рахиль – властная, бескомпромиссная, "железная", которой около сорока. Эти женщины, вечно ругающиеся, недовольные друг другом и совместным бытом, во время войны воспитывали Фридриха Горенштейна, забрав его из детского дома, куда мальчик попал после смерти матери. Прототипом одного из героев пьесы – сироты Вили – стал сам драматург.

"Бердичев" - одна из четырех пьес Горенштейна, созданная в 1975 году. Автор написал порядка 20 киносценариев. На основе его произведений Андрей Тарковский снял свой знаменитый "Солярис", Никита Михалков – "Рабу любви", Вадим Гаузнер - "Комедию ошибок". "Дом с башенкой" - единственный рассказ Горенштейна, опубликованный в СССР в журнале "Юность". Отрывками из этого произведения Никита Кобелев дополнил сюжет спектакля.

"Горенштейн писал об исчезновении еврейской культуры. Я был в Бердичеве, сейчас этого города, описанного в пьесе, нет. Злота и Рахиль, можно сказать, последние из Могикан", - отметил Кобелев.

В Бердичеве евреев истребляли массово. Советская власть держала этот народ в ежовых рукавицах: закрывались синагоги, запрещался идиш. Немцы пришли в украинский городок в Житомирской области в 1941 году, а в 44-м, после освобождения Бердичева, в живых здесь остались 15 евреев. Их и сейчас в городе проживает сравнительно немного - около 300.

По словам режиссера, в его постановке национальный вопрос не приоритетен. На первом месте - размышления о семье, невыносимой жизни близких людей, которые стесненные рамками судьбы и квартирного пространства, вынуждены существовать бок о бок более 30 лет.

"Это спектакль о том, как уходит время, но и еврейскую тему мы тоже не могли обойти вниманием. Очень многое сделали по ремаркам автора, решили довериться ему. Постарались точнее воссоздать характер той эпохи. Изучали фотографии, костюмы, мебель. В Бердичеве мы даже нашли дом, в котором жили героини", - добавил Кобелев.

Поствоенный быт на сцене "Маяковки" угадывается в деталях. Актеры работают в стилизованном квартирном пространстве, которое меняется с течением времени.

Книжные этажерки с кружевными салфетками на полках, кафельная печь с чугунной дверцей, портрет Сталина на стене – дефицитный 1946-й. Портниха Злота обшивает заказчиц, Мать двоих детей Рахиль выдает старшую Рузю замуж, бунтарь-подросток Виля грубит и дурачится, прячась в шкафу. Герои часто и с тоской вспоминают родных, погибших на войне, с опаской "травят" анекдоты о евреях и Гитлере, песней славят великого вождя.

Но годы идут, стареют люди, пылится квартира. Напоминать о 70-х здесь будут торшер, дисковый телефон, пузатый низкий холодильник. Жить не становится проще – умирают близкие, и за могилу для старика-брата приходится класть в чужой карман 20 рублей, покидают отчий дом выросшие дети, и голоса их услышать можно только в телефонной трубке. Неизменным остается одно – ссоры между Рахиль и Злотой.

Авторский вариант "Бердичева" - пьеса из 92 скандалов. Режиссер сократил текст, в итоге зрители станут очевидцами 68-ми.

По словам исследователя творческой биографии Горенштейна Юрия Векслера, особую неповторимость спектаклю придает Рахиль Капцан.

"Без Рахили пьеса не живет. Все говорили, что эту роль должна играть Фаина Раневская. Но, на мой взгляд, Татьяна Орлова очень хорошо чувствует свою героиню", - добавил Векслер.

Рахиль исполняет в спектакле первую скрипку, струны которой звенят от напряжения. Для Татьяны Орловой этот образ женщины из стали с решительной мужской походкой и грубым командным голосом привычен, она часто играет именно таких – закаленных, непроницаемых, минимально женственных. Но персонаж Орловой неоднозначный. Зритель может осуждать Рахиль за скаредность, утайку лишней копейки от родной сестры, злые выпады в адрес шалопая Вили. А еще может любить за слезы по покойному мужу, трудовые военные медали на лацкане пиджака, стремление любой ценой сберечь гаснущий семейный очаг.

Кстати, родственникам Горенштейна, как и советским чиновникам, пьеса не понравилась, слишком уж говорящие в ней образы, слишком правдивые.

"Бердичев" - это документальное свидетельство эпохи, отдельные эпизоды которой ныне вызывают либо краску стыда, либо ностальгию по той самой "лучшей жизни", когда люди умели ценить действительно важное – семью и традиции.

Алла Панасенко