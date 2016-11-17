"Фантастические твари" вышли в российский прокат

Фото: ТАСС/Ik Aldama

Спин-офф серии о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают" вышел в прокат. Фильм рассказывает о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной саги о юном волшебнике.

Сюжет ленты разворачивается в 1926 году. Зоолог Ньют Саламандер, которого играет Эдди Редмэйн, приезжает из Лондона в США на магический конгресс и для встречи с заводчиком редких фантастических существ.

В это время в обществе местных волшебников возрастает напряжение из-за возможной войны c маглами. А главный герой, как назло, теряет своих животных. В итоге волшебные власти бросаются в погоню за Ньютом.

Сценарий к фильму написала автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. А роли в ленте исполнили Джонни Депп, Элисон Судол, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл, Дженн Мюррей и другие известные актеры.