Женщин на грани нервного срыва покажут в Театре Киноактера

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера трагикомедии "Хаос. Женщины на грани нервного срыва" по пьесе финского драматурга Мики Мюллюахо состоится в Театре Киноактера 15 апреля. Это история трех лучших подруг, которые борются со своими проблемами и равнодушием большого города.

Режиссер Йоэл Лехтонен задался целью выяснить, чем живут современные женщины, достигшие 30-летнего рубежа, в театре и за его пределами.

Это не первое социальное размышление Мюллюахо. В своей первой пьесе "Паника. Мужчины на грани нервного срыва" он представил современного мужчину, переживающего кризис среднего возраста, сообщили в Театре Киноактера.

В спектакле задействованы Анна Чурина, Елена Захарова, Екатерина Волкова, Тамара Разорёнова, Полина Борунова, Ирина Ефремова. Начало в 19.00.

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$2