Сергей Безруков о премьере спектакля "Первое второе пришествие"

В марте в Московском Губернском театре состоится премьера спектакля "Первое второе пришествие" по произведению Алексея Слаповского. Худрук театра Сергей Безруков рассказал о том, почему не захотел играть в спектакле главную роль.

- Название спектакля "Первое второе пришествие". Из афиши следует, что это евангельская история. Что ждет зрителя?

- Это не просто пересказ евангельской истории. Роман Алексея Слаповского я прочел десять лет назад. Мы с Лешей познакомились в сериале "Участок", Алексей был автором сценария. Помню, прочитал роман и был ошарашен, так мне он понравился. Захотелось сыграть главного героя – десантника, которого весь город считает провидцем, народным достоянием. Действие происходит в провинциальном Полынске. Произведение написано с большим юмором, но при этом имеет философский смысл. И финал у романа потрясающий.

- Но тогда роман не инсценировали. Что случилось десять лет спустя после прочтения текста?

- Я был назначен художественным руководителем Губернского театра, вспомнил об этом произведении, захотел его поставить. Тем более, что направление театра – "о простых людях со сложным характером". Провинция – это вся наша Россия, а люди губернии – простые люди.

Кстати, тема простого человека есть и в первом поставленном мною спектакле "Нашла коса на камень". Спектакль идет с большим успехом. Там тоже главный герой - Савва Геннадьевич Васильков – человек губернии, провинциал, который приехал в Москву.

Я захотел, чтобы произведение превратилось в спектакль, заказал у Леши пьесу по мотивам романа. В августе была написана инсценировка.

- Но режиссер все же не вы, а Сергей Пускепалис. Почему?

- Оказалось, что Сергей Пускепалис, прочитав это произведение 20 лет назад, хотел снимать по нему кино, но что-то не сложилось. Леша предложил познакомить нас с Сергеем, и вместе решили поставить в моем театре "Первое второе пришествие".

В марте у нас официальная премьера. Спектакль получился. Я счастлив, что в нем задействована большая часть труппы Московского губернского театра, помимо приглашенной звезды Андрея Носкова.

- В чем особенность постановки?

- Зритель угадывает евангельскую историю, но в то же время спектакль – о нас сегодняшних.

- Но почему же вы не играете главную роль?

- Там 30-летний герой, а мне 40. Есть и еще причины. Я сыграл роль в "Мастере и Маргарите", поэтому мне не хотелось, чтобы кто-то проводил аналогии, сравнивал героев-провидцев. Здесь Саша Аноприков играет – актер из Красноярска. Сашка выглядит, как десантник. Он под два метра ростом. Когда он в берете, в тельняшке, то в роль Петра вписывается органично. После прогона Леша сказал, что узнал на сцене свое произведение.

- Не боитесь делать бытовую историю с религиозным подтекстом?

- Главное – ощущение веры внутри. И я очень горд, что Московский Губернский театр только образовался, а уже имеет в репертуаре довольно серьезные работы, с которыми можно выезжать на фестивали. Плюс ко всему, на малой сцене готовится к постановке спектакль Павла Артемьева "Прекрасное далеко" по пьесе Данилы Привалова – моей любимой пьесе.