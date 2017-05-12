Это происходит снова: вышел новый трейлер третьего сезона сериала "Твин Пикс"

Фото: скрин видео с YouTube

Американский канал SHOWTIME выпустил новый трейлер третьего сезона сериала "Твин Пикс". Подпись к видео гласит: "Это происходит снова", сообщает "Газета.ру".

В ролике, который длится чуть больше минуты, показаны как старые, так и новые герои культового сериала. Среди прочих, в кадре появляются агенты ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклоклена, его шеф Гордон Коул, которого сыграл режиссер "Твин Пикса" Дэвид Линч, Альберт Розенфилд в исполнении Мигеля Феррера (актер умер в январе этого года).

[html] [/html]

Видео: youTube/пользователь:

Twin Peaks

Также в трейлере показаны узнаваемые для поклонников сериала места, например, отель Great Northern Hotel и офис шерифа полиции.

Ранее был опубликован новый тизер третьего сезона "Твин Пикс". Ролик представляет собой нарезку коротких отрывков, в которых появляются актеры, сыгравшие ключевые роли в первых двух сезонах сериала. Среди них – Кайл Маклахлен (агент Купер), Грейс Забрийски (Сара Палмер, мать главной героини Лоры), Эверетт МакГил (хозяин автозаправки Большой Эд), Гарри Гоаз (помощник шерифа Энди Бреннан), Майкл Хоук (помощник шерифа Хоук).

Премьера нового сезона "Твин Пикс" состоится 21 мая. В России премьера пройдет на сутки позже.

В новом сериале будут задействованы не только актеры из первых двух сезонов, но и новые голливудские звезды, в том числе Наоми Уоттс, Моника Беллуччи, Дженнифер Джейсон Ли, Тим Рот, Майкл Сера, Джеймс Белуши и другие.

Первый эпизод "Твин Пикс" вышел на телеканале ABC в 1990 году. Всего у картины было два сезона. Сериал Дэвида Линча рассказывает о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс.

Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом 2014 года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами.