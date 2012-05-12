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Новости культурного мира

12 мая 2012, 19:08

Фильм "Мстители" возглавил мировой кинопрокат

премьеры кинорынок

Кадр из фильма "Мстители"


Фильм "Мстители", чей прокат начался в России и США 4 мая, стал неоспоримым кассовым лидером на всех рынках, а его общемировые сборы к концу выходных могут достигнуть миллиарда долларов.

Пока что фильм успел заработать 803 миллиона долларов. За первый уикенд широкого проката, с 3 по 6 мая, "Мстители" выручили в России 14,8 миллиона долларов, а в Северной Америке - 207 миллионов долларов. Общая российская касса блокбастера - 28,2 миллиона долларов.

По прогнозам экспертов, второй уикенд также будет безраздельно отдан "Мстителям" - "Мрачные тени" Тима Бертона, стартовавшие 10 мая и у нас, и в Америке, смогут потеснить их лишь ненамного.

По оценкам экспертов, за выходные вампирский триллер с Джонни Деппом заработает в Штатах от 28 до 35 миллионов долларов, тогда как "Мстители" могут рассчитывать на втрое большую сумму, передает РИА Новости.

Третье место вторую неделю кряду занимает комедия "Няньки", за уикенд с 3 по 6 мая добавившая к своей выручке 853 тысячи долларов. Суммарные сборы проекта уже вдвое превысили его бюджет, который составлял чуть менее 2 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места поделили между собой голливудские боевики - "Защитник", заработавший 774 тысячи долларов, и триумфатор предыдущих двух недель "Морской бой", чья суммарная касса в России превысила 20 миллионов долларов, из которых на минувший уикенд пришлось 693 тысячи.

Вызвавшая бурную реакцию на Украине военно-патриотическая драма "Матч" Андрея Малюкова с Сергеем Безруковым в роли вратаря "Динамо" заняла лишь шестое место, собрав за уикенд 581 тысячу долларов. Общий заработок фильма, стартовавшего 1 мая, составил 1 миллион долларов при производственном бюджете 10 миллионов долларов.

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