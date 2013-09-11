Театр Сатиры откроет сезон "Свадьбой в Малиновке"

"Афиша": Театр Сатиры представит новый спектакль "Тремя этажами выше"

Театр Сатиры открыл 90-й сезон. Ближайшей премьерой станет музыкальная комедия "Свадьба в Малиновке" с Федором Добронравовым. Спектакль в постановке Юрия Васильева должны выпустить в ноябре.

"Следующие две премьеры будут рассчитаны только на трех актеров. Две одноактные пьесы "Ехай" Нины Садур и "Что случилось в зоопарке" Эдварда Олби объединит в один спектакль режиссер Сергей Надточиев и актеры – Федор Добронравов и Андрей Барило", - сообщили в театре "Сатиры".

Добавим, что в прошлом сезоне в театре уже ставили спектакль для трех актрис: Веры Васильевой, Ольги Аросевой и Елены Образцовой. Артистки играли в трагикомедии "Реквием по Радамесу" режиссера Романа Виктюка.

Еще одна премьера нынешнего сезона ждет зрителей в декабре. Речь идет о пьесе "Тремя этажами выше" Родиона Овчинникова. В ней заняты Марина Ильина, Нталья Карпунина и Лиана Ермакова.