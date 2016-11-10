Оксана Карас: "Хорошего мальчика" скорее поймут родители, чем дети"

10 ноября в прокат выходит "Хороший мальчик" – кино о неделе из жизни 15-летнего Коли Смирнова, который влюбился в учительницу английского и покорил сердце дочки директора школы, стал подозреваемым в деле о поджоге школьной пристройки с компьютерами и подопытным своего папы, экспериментирующим с отказом от ночного сна.

Бодрая, честная и по-настоящему смешная комедия со множеством оммажей советскому кино о подростках получила Гран-при кинофестиваля "Кинотавр" – 2016. Режиссер "Хорошего мальчика" Оксана Карас рассказала в интервью m24.ru о том, как создавалась винтажная эстетика картины, и почему ее фильм нельзя считать ностальгическим.

Фото из личного архива Оксаны Карас, автор – Наталья Смирнова

Вот перед интервью с вами специально открыла официальный паблик "Хорошего мальчика" ВКонтакте и увидела там кое-что смешное: в комментариях к записям спам-боты предлагают купить ответы к тестам ЕГЭ и ОГЭ. Контекстная реклама определила ваш фильм как кино для школьников.

– Мне уже страшно! Какие-то боты пишут про наш фильм! Интересно, эти ответы к ЕГЭ верные? Конечно, изначально мы задумывали "Хорошего мальчика" как кино для взрослых, но очень надеялись, что и подростки тоже его посмотрят. Если нужно определить возрастной ценз, я бы рекомендовала его для семейного просмотра. Но там много цитат, аллюзий, шуток, которые скорее поймут родители, чем дети. Наверно, чтобы получить наибольшую радость от нашего фильма, нужно быть таким немного ностальгирующим, может, в чем-то немного разочаровавшимся, но продолжающим верить в лучшее человеком, существующим на двух территориях – в детстве, которое прошло, и во взрослой жизни, в которой так много забот и ответственности.

А мнения подростков о фильме вы уже слышали?

Кадр из фильма "Хороший мальчик"

– Главный подросток, на мнение которого я ориентируюсь, – это Семен Трескунов, который сыграл Колю Смирнова. Он, конечно, не самый обычный школьник. Его биография порадовала бы любого взрослого – к шестнадцати годам у него уже огромная фильмография, он очень начитанный и невероятно насмотренный парень. И эмоционально он очень взрослый человек. Наверное, – это не в упрек моим друзьям! – Семену лучше всех удавалось поддержать меня в каких-то сложных ситуациях. Для меня было важно, как он понимает сценарий, как трактует ситуации, в которые попадают герои, как разбирает запутанные отношения персонажей, в конце концов, какие шутки ему нравятся. Семен легко считал эту историю, значит, и другие подростки ее поймут, и смею надеяться, оценят.

Вы ориентировались на свои школьные воспоминания, создавая атмосферу Колиной школы, или опрашивали членов съемочной группы?

– Наверное, я очень эгоистично поступила. В фильме больше всего моего детства – не каких-то конкретных историй, в этом, скорее, сильны сценаристы, а именно ощущений. Атмосфера Колиной школы – это флер моего детства. До шестнадцати лет я жила у моря, ходила в школу по набережной. Поэтому для меня было так важно найти в Москве большую воду для этих съемок. По мне, если нет чаек, кораблей, эллингов, барж – так это и не детство вовсе. И мы нашли в Москве море. Мне было важно, чтобы родители главного героя каждое утро сидели на большом балконе, как в грузинских фильмах, потому что в моем детстве было так.

Кадр из фильма "Хороший мальчик"

В итоге все подключились к этой игре – и художник по костюмам Анна Кудевич, и художник-постановщик Тимофей Рябушинский, и оператор Сюзанна Мусаева, все принесли что-то свое. У нас не было задачи сделать ностальгическое кино в прямом смысле, все-таки мы рассказываем историю о современном подростке. Но человек, его нутро, в общем-то, на протяжении тысячелетий не очень меняется. Мальчики и девочки в любую эпоху взрослеют одинаково, одинаково переживают свои личностные кризисы, одинаково страдают.

Эта история случилась в 2015 году, там ребята ходят с мобильными телефонами, но, по большому счету, смени год, убери гаджеты – линия внутреннего роста главного героя останется такой же.

Вот вы спрашиваете, обсуждали ли мы детство членов съемочной группы. Помню, что я у всех парней из съемочной группы спрашивала, какие им снились сны в 15 лет. Они рассказывали про свои подростковые эротические фантазии, про свои первые влюбленности, про свои кошмары. Это был ошеломительный по результатам опрос! И мы сняли сны главного героя на основе этих рассказов. Они получились смешными, чувственными и трогательными. Но продюсеры приняли решение их вырезать. Думаю, кино очень сильно потеряло, когда эти сцены ушли.

Но ведь и на этапе написания сценария было много порезано – вроде бы у Местецкого было несколько вариантов. Что вы просили поменять?

Кадр из фильма "Хороший мальчик"

– Нет, я не просила ничего менять. Я сама собирала из восьми драфтов, которые написали Михаил Местецкий и Роман Кантор, один сценарий. Эти варианты мне принес продюсер Василий Соловьев и попросил что-то с этим сделать. Все варианты были очень смешными, драйвовыми, но абсолютно разными. И я собрала итоговый вариант, что-то дописав, добавив какие-то шутки, какие-то сцены, простроив основную сюжетную линию так, как было бы интересно снимать мне. Но, конечно, изначально идея написания этой истории принадлежит Мише и Роме, за что им поклон. Кстати, влюбленность в учительницу – это факт из биографии Ромы Кантора.

Как вы собирали все эти вещи несовременные – очки Колиного папы, например?

– Очки для папы Коли принес наш гример Игорь Бойко. Когда я сказала, что очень хочется сделать поэтичное художественное кино о пробуждении первой чувственности в легкой ретро-стилистике, все цеха меня поддержали. Мы все были на одной волне, никого не нужно было убеждать – наоборот, все начали тащить какие-то свои вещи для съемок, и оказалось, что мы все как-то очень похоже видим картину. Наш художник по костюмам Аня Кудевич заказывала что-то на e-Bay, что-то искала на блошиных рынках, что-то шила специально по выкройкам старых журналов мод.

Откуда пришел образ Колиного папы? Это какой-то совсем из прошлого человек.

– Он, конечно, во многом старомоден, но я, например, знаю много таких мужчин и всовременной жизни – социопатов и нон-конформистов, любящих свою семью, в чем-то неудачников, а в чем-то, наоборот очень сильных духом.

Кадр из фильма "Хороший мальчик"

Колин папа держит своих домашних в ежовых рукавицах, пытается запустить эту систему 12–36, ставит какие-то эксперименты на людях. Мы с Константином Хабенским очень хорошо представляли себе, что это за человек, чем он занимался раньше. Мы решили, что папа Коли Смирнова был когда-то спортсменом, потом жил в Звездном городке, помогал тренироваться космонавтам, а потом увлекся здоровым питанием и теперь продает БАДы собственного изготовления дома по телефону.

Это человек, который не смог пережить девяностые и встроиться в новую реальность – таких очень много сегодня. Он добрый, он искренне любит Колю. И Коля оказывается в центре своеобразного треугольника поиска мужских авторитетов. Можно стать таким, как папа, – честным, отгородившимся от всего мира правдорубом-неудачником. А можно выбрать ролевую модель директора школы, которого играет Михаил Ефремов, – манкого, харизматичного фартового авантюриста. Папина философия в итоге побеждает. Но что-то мне подсказывает, что Коля еще не раз в жизни будет колебаться.

Про "Хорошего мальчика" часто говорят в связке с "Курьером". Вам лестно такое сравнение?

– Ну что тут скажешь – конечно, это лестно, это великое кино, культовое. В "Хорошем мальчике" есть отсылки к "Курьеру", есть мой личный поклон Карену Георгиевичу Шахназарову – сцена, где Коля идет в гости к учительнице по набережной и проходит мимо парней, которые танцуют брейк-данс. Но если честно, я многими прекрасными советскими фильмами вдохновлялась, и ни одной цитаты не скрываю. Мне очень хотелось уловить этот добрый дух советского актерского кино, в котором ценнее всего были психологическая и отношенческая составляющие. В "Хорошем мальчике" есть намеки и на "Родню" Михалкова, и немножко – на "Плюмбум" Абдрашитова. Но, в общем-то, неважно, чем ты вдохновляешься в процессе работы. Важно, что получается в итоге.