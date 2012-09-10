Лиам Нисон приедет в Москву на премьеру триллера "Заложница 2"

Лиам Нисон Фото: ИТАР-ТАСС

Ирландский актер Лиам Нисон 14 сентября представит в Москве новую картину со своим участием. Звезда фильма "Список Шиндлера" приедет на российскую премьеру триллера "Заложница 2".

Вместе с ним Россию посетит режиссер фильма Оливье Мегатон. Он известен зрителям по картинам "Красная сирена", "Перевозчик 3" и "Коломбиана", сообщает ИТАР-ТАСС.

Актер и режиссер планируют пообщаться с журналистами и выйти на красную ковровую дорожку у кинотеатра "Октябрь". В широкий российский прокат новый фильм выйдет 4 октября.

Сценаристы фильма "Заложница 2" - Люк Бессон и Роберт Марк Канен. Лиам Нисон играет агента ЦРУ в отставке, которому приходится защищать своих близких.