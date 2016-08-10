На "Стрелке" бесплатно покажут документальный фильм-медитацию

Перед началом картины директор норвежского бюро Snøhetta расскажет о взаимозависимости ландшафта, архитектуры и интерьера на примере собственных проектов

Фото: adept.works

Какой из двух предметов выберет человек: красивый или функциональный? Режиссер и дизайнер студии Adept Works Макси Шилова размышляет над этим вопросом в своем документальном фильме "Aestetik", сообщается в аннотации на официальном сайте Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

О влиянии среды на деятельность человека расскажут в этой картине дизайнеры, художники и фотографы, среди которых Йоханнес Торп (креативный директор Bang & Olufsen), Хенрик Вибсков (дизайнер одежды), Карин Блидхольм Свенссон (основатель BVD Stockholm), Рольф Хэй (основатель Hay Copenhagen), Андерс Брикс (профессор Датской королевской академии изящных искусств), Дэн Стуббергаард (COBE Architects) и многие другие.

Aestetik Film Teaser from Adept Works on Vimeo.

Герои фильма прогуляются со зрителями по улицам Копенгагена и Стокгольма, поделятся своим пониманием эстетики на фоне природных ландшафтов Исландии и воспоминаниями из детства, сформировавшими их представления о красоте.

Перед началом картины директор норвежского бюро Snøhetta расскажет о взаимозависимости ландшафта, архитектуры и интерьера на примере собственных проектов.

Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.