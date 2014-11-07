Фото: m24.ru

Премьера спектакля "Сейлемские ведьмы" состоится в театре у Никитских ворот 26 ноября.

Спектакль поставлен по пьесе Артура Миллера, которая отчасти автобиографична. Работая над текстом, Миллер находился под следствием. Его обвиняли в измене родине и связях с коммунистами.

"В послевоенной Америке под руководством сенатора Джозефа Маккарти была развернута настоящая охота на ведьм, когда преследованиям подверглись многие известные деятели культуры и науки: Поль Робсон, Леонард Бернстайн, Лилиан Хеллман, Альберт Эйнштейн, Роберт Оппенгеймер. Главный герой пьесы Джон Проктор отказывается во время суда над ведьмами в Сейлеме в 1692 году обвинить своих друзей", - рассказала режиссер спектакля Виктория Доценко.

Обвинить друзей и спасти себя? Или не запятнать совесть и погибнуть? Вопросы, которые являются определяющими в судьбе литературного героя Джона Проктора. Эти же вопросы в свое время задавал себе Артур Миллер.

Разница лишь в том, что на карту Проктора поставлена жизнь, а Миллер рисковал карьерой и общественным положением.

"Проктор выбрал смерть как единственный путь сохранить душу и совесть чистыми. Его выбор предрешил судьбу всего процесса - отказ от признания в сотрудничестве с дьяволом и нежелание оболгать своих друзей сыграли ключевую роль в том, что сейлемский процесс был приостановлен", - добавила Доценко.

Спектакль "Сейлемские ведьмы" покажут на Старой сцене театра у Никитских ворот. Начало в 19.00.