Международный фестиваль кукольных театров стартовал в Москве

В Москве стартовал Международный фестиваль театров кукол, который продлится ближайшие три недели. За это время москвичи смогут увидеть лучшие кукольные спектакли из Европы и России, а также посетить мастер-классы и круглые столы. Мероприятия пройдут в центральном театре кукол имени Образцова.

Фестиваль открылся премьерой – спектаклем "Некто Нос" в постановке Эрика де Сарриа. Французский режиссер решил работать с российской классикой – повестью Николая Гоголя "Нос". При этом де Сарриа решил трансформировать оригинальный текст, добавив элементы психоанализа. Поэтому, по задумке Эрика, коллежский асессор Ковалев потерял нос не в прямом смысле, а только в своем воображении.

Кстати, спектакль "Некто Нос", пожалуй, единственный, в котором полноправными участниками действия стали и кукла, и актер.

Зарубежные участники фестиваля приехали в Москву из Германии, Болгарии, Польши, Венгрии и Литвы.

"Российские зрители впервые увидят спектакли "Башня с часами", "Лодочный домик", "По дороге к солнцу", "Приношение Шагалу", "Царь Шушумига". Свои премьеры москвичам покажут театры кукол из Рязани и Южно-Сахалинска. Так же в рамках фестиваля в фойе Большого зала пройдет юбилейная выставка главного художника ГАЦТК им. С.В. Образцова Сергея Алимова, а в фойе Малого зала выставка "ГАЦТК им. С.В. Образцова в макетах и куклах", - сообщили в театре.

У зрителей есть шанс посмотреть на все виды существующих кукол – марионеток, теневых, планшетных, тростевых.

Фестиваль продлится до 27 октября.