Антон Долин в компании психолога представит фильм "Тони Эрдманн"

Трогательная и невероятно смешная комедия, снятая одним из главных режиссеров Берлинской школы

Дата: 6 февраля в 19:30.

Место: кинотеатр "Каро 11 Октябрь" (Новый Арбат, 24).

Ради чего идти: чтобы смеяться до головокружения и вытирать слезы, а после сеанса – позвонить родителям. Показ фильма предварит дисуссия кинокритика Антона Долина и психолога Татьяны Салахиевой-Талал.

История отношений дочери-карьеристки и веселого разгильдяя-отца получила несколько специальных премий ФИПРЕССИ (Канны, Сан-Себастьян). На кинофестивале в Монреале "Тони Эрдманн" стал "Лучшим фильмом", также призом за "Лучшую мужскую роль" был отмечен Питер Симонишек. Фильм стал абсолютным триумфатором Европейской киноакадемии, получив сразу пять статуэток в основных номинациях.

Что еще: "Тони Эрдманн" – первая комедия в фильмографии Марен Аде. Вообще Аде, как и многие другие режиссеры Берлинской школы специализируется на драме. Самый известный ее фильм "Лес для деревьев" (2009) рассказывает о молодой учительнице, которая пытается найти общий язык с учениками к новой школе.

Подробности – на странице мероприятия в Facebook.