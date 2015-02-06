Главный спин-офф года: что мы знаем о "Лучше звоните Солу"

Фото: blogs.amctv.com

8 и 9 февраля на американском телеканале AMC – сдвоенная премьера первых эпизодов сериала "Лучше звоните Солу". Потирая руки в предвкушении долгожданного спин-оффа "Во все тяжкие", мы собрали все, что известно о нем на данный момент.

"Во все тяжкие" История о бывшем химике, который, выяснив, что болен раком, с горя решил изготавливать наркотики, стартовала на телеканале AMC в 2008 году. История о бывшем химике, который, выяснив, что болен раком, с горя решил изготавливать наркотики, стартовала на телеканале AMC в 2008 году. Финальный эпизод сериала вышел в начале сентября 2013 года. За это время криминальная драма подтвердила свой статус киношедевра, удостоившись многочисленных "Эмми", в том числе в номинации "Лучший драматический сериал". Сериал "взорвал" мир - причем потряс как рядовых зрителей, так и профессионалов. Например, актер Энтони Хопкинс, посмотрев криминальную эпопею запоем, даже написал исполнителю главной роли Брайану Крэнстону письмо, в котором выразил свое восхищение талантливой командой "Во все тяжкие".





Осторожно: если вы не смотрели "Во все тяжкие", но планируете в ближайшее время это исправить, берегитесь спойлеров в нашем материале

Итак, каким будет "Лучше звоните Солу"?

Приквел, но не совсем

Фото: blogs.amctv.com

Хотя изначально "Лучше звоните Солу" анонсировался как приквел "Во все тяжкие", позже стало известно, что на самом деле это правда лишь отчасти.

Летом шоураннер "Сола" Питер Гулд заявил, что линия сериала будет "плавающей": основное действо развернется в прошлом, но еще зрителям покажут события, происходившие во время и после нашумевшей истории о бывшем химике. В общем, создатели великодушно предоставили себе возможность вернуть на экран и Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон), и Джесси Пинкмана (Аарон Пол), и прочих персонажей "из будущего".

Призыв "звонить Солу" являлся слоганом

Призыв "звонить Солу" являлся слоганом юридической конторы изворотливого и жизнерадостного Гудмана, который впервые появился во втором сезоне "Во все тяжкие". К тому же, так именовался эпизод, в котором зрители в первый раз увидели героя, который теперь удостоился собственного телешоу.

Драма + юмор

Фото: blogs.amctv.com

Общий тон сериала, как не раз заявлял Гулд, будет лишь слегка напоминать "Во все тяжкие" - "Сол" тоже должен стать энергичной драмой. Однако (и это видно даже из трейлера) она будет более "легкой" и позитивной. Обещают много черного – и не только – юмора.



Первый сезон будет состоять из десяти часовых эпизодов, второй (сериал продлили досрочно) – из тринадцати.

Сол Гудман откроется с новой стороны

Фото: blogs.amctv.com

Каким было прошлое авторитетного криминального юриста Сола Гудмана (Боб Оденкирк), который умеет вытаскивать своих подопечных практически из любых передряг? Начнем с того, что за шесть лет до встречи с мистером Уайтом и Джесси его звали Джимми МакГилл.

МакГилл – еще далеко не Гудман, и дело тут не только в имени. Он мелкий адвокат, который еле сводит концы с концами. Клиентов немного, платят они крохи, а жить как-то приходится – так что Джимми постоянно ищет себе новых подзащитных. МакГиллу часто не везет, но он терпит все удары судьбы с неизменным оптимизмом. Периодически судьба ставит перед ним трудные этические вопросы.

Фото: blogs.amctv.com

Как утверждает шоураннер Питер Гулд (он же создатель характера Сола), Гудман – это глубокий омут, о котором фанаты "Во все тяжкие" пока очень мало знают. "За ним – целый мир. Сол даже нам самим, авторам шоу, казался гостем из какого-то другого сериала!", - говорил Гулд в недавнем интервью.

В общем, спин-офф "Во все тяжкие" расскажет, как защитник готовившей наркотики парочки сделал себе имя и какой путь он прошел, чтобы из никому неизвестного адвоката Джимми МакГилла превратиться в почти всемогущего юриста Сола Гудмана.

Кто в деле

Фото: blogs.amctv.com

"Лучше звоните Солу" делается, по большому счету, теми же людьми, которые работали над "Во все тяжкие". Во главе, кроме Питера Гулда, - еще и создатель истории про мистера Уайта Винс Гиллиган. Они вместе пишут сценарий. Гиллиган также занял кресло режиссера, плюс, к проекту подключены некоторые другие постановщики драмы.

Фото: blogs.amctv.com

На экране снова появится Майк Эрмантраут (Джонатан Бэнкс), известный зрителям как доверенное лицо наркобарона Гуса Фринга и помощник Сола Гудмана. Правда, говорят, пока бывший полицейский будет скорее мешать МакГиллу, чем помогать.

Мистера Уайта и Пинкмана не будет (пока)

Фото: facebook.com/BreakingBad

Если вы вдруг планируете смотреть "Сола" в надежде вновь увидеть Уолта и Джесси, советуем бросить эту затею: их в спин-оффе не будет. По крайней мере, пока.

Хотя Гулд и Гиллиган и оставили себе лазейку для того, чтобы воскресить на экране производителей наркотиков, начинать с этого хода они не собираются. Главные герои "Во все тяжкие" могут появиться в "Лучше звоните Солу" (и наверняка в нем появятся), но в первом сезоне этого не произойдет.

Фото: facebook.com/BreakingBad/

"Их появление должно быть органичным, иначе мы, сценаристы, будем чувствовать, что совершили ошибку", - заявил в январе Гиллиган.

Гулд и Гиллиган, правда, уверяют, что у них на примете есть целый список "стареньких" персонажей, которые, возможно, появятся в спин-оффе. Например, шанс попасть в "Сола" есть у проститутки Венди, в комнате которой в "Во все тяжкие" арестовали Джесси Пинкмана.

Новые персонажи

Братья МакГилл. Фото: blogs.amctv.com

Среди людей, которые окружают Джимми МакГилла в "Лучше звоните Солу" – его умный, честный и работящий старший брат Чак (Майкл МакКин). Чак – юрист, глава компании "Хэмлин&МакГилл", одной из самых престижных юридических фирм в Альбукерке. К сожалению, за несколько лет из-за страшной и необычной болезни он почти отошел от дел.

На стороне закона выступает также авторитетный партнер Чака и второй глава "Хэмлин&МакГилл" по имени Говард Хэмлин (Патрик Фабиан). Это успешный, обаятельный и симпатичный человек, которого Джимми МакГилл не переносит – он, как предполагается, станет главным противником Сола.

Говард, Ким и Джимми. Фото: blogs.amctv.com

Есть в "Хэмлин&МакГилл" и женщина – умная и энергичная Ким Вэкслер (Ри Сихорн). Ей за короткое время благодаря таланту и амбициям удалось сделать карьеру - из новичка превратиться в одного из ведущих адвокатов фирмы. Между ней и Джимми – непростые личные отношения, которые порой мешают рабочим.

Еще среди основных героев – новичок криминального мира Начо (Майкл Мэндо), амбициозный парень, который готов на все, чтобы получить желаемое.

Фото: blogs.amctv.com И напоследок: всем, кто знаком с английским языком, в ожидании спин-оффа предлагаем почитать комикс, который заботливо подготовил для фанатов телеканал AMC. Сделано красиво и со вкусом.

Анна Теплицкая