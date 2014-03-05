Спектакль "С вечера до полудня" покажут в филиале театра Пушкина

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "С вечера до полудня" по произведению Виктора Розова состоится в филиале театра имени Пушкина 20, 21 и 22 марта. Режиссер постановки Рузанна Мовсесян.

Осенью прошлого года в рамках творческой лаборатории "Розовские чтения", приуроченной к 100-летию со дня рождения Розова, Мовсесян представила эскиз спектакля по пьесе драматурга. Сейчас Рузанна готова представить зрителям полную версию спектакля.

Пьеса "С вечера до полудня" не теряет своей актуальности и 40 лет спустя после написания. Каждый найдет в ней отголосок собственных переживаний. В спектакле – семейные истории, рассказы о доме, детях, жертвах, выборе и предательстве.

Действие разворачивается в сталинской высотке. В большой квартире обитают несколько поколений семьи – это советский писатель Андрей Жарков, его сын Ким с отпрыском Альбертом и Нина –одинокая дочь литератора.

Все герои – заложники прошлого, глубоко несчастные, страдающие люди.

"События и встречи, которые произойдут в эти неполные сутки - с вечера до полудня - резко поменяют жизнь каждого из героев, вскрывая таящиеся в глубине души неудовлетворенные чувства, неосуществленные мечты, нерешенные проблемы", - отметили в театре.

Добавим, что роль Кима исполняет Андрей Заводнюк – ведущий артист театра имени Пушкина, который в апреле отметит 50-летний юбилей.

Также в спектакле задействованы Владимир Николенко (Андрей Жарков), Наталья Рева-Рядинская (Нина), Сергей Кудряшов (Альберт) и другие.