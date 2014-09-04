Премьера спектакля "Олимпия" состоится в "Мастерской Петра Фоменко"

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Новый 22-й сезон в "Мастерской Петра Фоменко" откроется 10 сентября показом спектакля "Гиганты горы" по пьесе Луиджи Пиранделло в постановке Евгения Каменьковича и Полины Агуреевой. Спектакль покажут на новой сцене театра.

Кроме того, в сентябре зрителям представят семейный спектакль "Руслан и Людмила" режиссера Михаила Крылова. Постановка создана в рамках проекта "Пробы и ошибки". Премьера состоялась в прошлом сезоне.

Премьера спектакля "Олимпия", который станет режиссерским дебютом Евгения Цыганова, также запланирована на сентябрь.

"Над постановкой пьесы, написанной специально для "Мастерской Петра Фоменко", трудятся Иван Вакуленко, Серафима Огарева, Мария Андреева, Галина Кашковская, Тагир Рахимов", - отметили в театре.

Добавим, что в нынешнем сезоне старое здание "Мастерской" закроется на реконструкцию. Спектакли из серого и зеленого зала "переедут" на малую сцену. В середине сентября там дадут спектакль "Рыжий" Юрия Буторина.

"До конца осени театр планирует перенести почти все спектакли, в том числе и премьеры прошлого сезона – "Последние свидания" по Бунину, "Фантазий Фарятьева" по пьесе Аллы Соколовой, а также спектакль "Летние осы кусают нас даже в ноябре" Вырыпаева", - добавили в "Мастерской Петра Фоменко".

Осенью в театре будет работать выставка живописных картин артиста "Мастерской" Амбарцума Кабаняна и художника-гримера Ларисы Герасимчук.