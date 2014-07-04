Кинопремьеры недели: горе-копы, смысл жизни и музыкальный Нью-Йорк

Новое задание для копов под прикрытием, поиски смысла жизни в недалеком будущем, первые шаги ФИФА и запись музыкального альбома в Нью-Йорке. Сетевое издание M24.ru рассказывает о кинопремьерах, которые стоит увидеть на этой неделе.

Колледж и люди в форме

Кадр из фильма "Мачо и ботан 2"

В сиквеле комедии Фила Лорда и Кристофера Миллера "Мачо и ботан 2" красивый и накачанный полицейский Грего Дженко (Ченнинг Татум) и его полноватый и неуклюжий напарник Мортон Шмидт (Джона Хилл) по заданию капитана Диксона работают под прикрытием в колледже. Задачей героев, как и в предыдущей части, становится поиск местного наркодилера. Преступник распространяет загадочный наркотик под названием "вай-фай", который набирает у студентов бешеную популярность и уносит жизнь одного из учащихся.

Во время пребывания в колледже спортивный Дженко присоединяется к футбольной команде и регулярно тусуется на вечеринках, в то время как его приятель Шмидт встречает родственную душу на факультете искусств и попадает в самую гущу богемы.

Во второй части комедии нет принципиально новых сюжетных поворотов. Создатели использовали удачную форму первого фильма, разве что вместо старшей школы отправили полицейских в колледж. Однако смешных шуток и ситуаций от этого не меньше. Даже кинокритикам понравилось.

Смысл жизни и математика

Кадр из фильма "Теорема Зеро"

Кристоф Вальц ("Джанго освобожденный", "Бесславные ублюдки") исполнил главную роль в ленте "Теорема Зеро". Действие картины развивается в недалеком и не самом радостном будущем. Главный герой - странноватый лысый и немолодой компьютерный гений Коэн Лет живет в помещении бывшей церкви и пытается уговорить работодателя разрешить ему трудиться из дома. Коэну позволяют это при одном условии: если герой разгадает сложнейшую теорему, открывающую тайну смысла жизни. Программист соглашается на сделку. Помимо Вальца в картине можно увидеть Тильду Суинтон, Мэтта Дэймона и Бэна Уишоу. Режиссером ленты стал известный по работам "12 обезьян" и "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" Терри Гиллиан.

Нью-Йорк и музыка

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"

Картина "Хоть раз в жизни" с Кирой Найтли, Марком Руффало и фронтменом любимой всеми девочками мира группы Maroon 5 Адам Левином рассказывает о любви и музыке. Англичанка Грета приезжает в Америку со своим бойфрендом-музыкантом, который тут же от нее уходит. Вскоре девушка встречает улыбчивого продюсера Дэна. Новые знакомые решают вместе записать собственную пластинку без денег, студии и помощи профессиональных исполнителей. Герои вдохновляются природой, друг другом, звуками, метро и всем, что происходит в Нью-Йорке.

Пьер и Эльза

Кадр из фильма "Одна встреча"

Бывшая девушка Джеймса Бонда Софи Марсо исполнила роль очаровательной писательницы Эльзы, в которую влюбился примерный семьянин и отец Пьер (Франсуа Клюзе). "Одна встреча" - это искреннее кино о безумных поступках, без которых жизнь станет угнетающей и ни на что не годной рутиной. Герои влюблены, беззаботны и отчаянны. Кажется, после 35-ти уже невозможно сходить с ума и бессознательно влюбляться. Однако новая картина Лизы Азуэлос убеждает в обратном.

Первые шаги большого футбола

Кадр из фильма "Лига мечты"

Лента "Лига мечты" рассказывает о группе европейских энтузиастов, которые решили создать футбольную организацию для спортсменов всего мира. Герои называют компанию ФИФА и смело следуют амбициозной цели. В биографической картине показаны характеры трех руководителей ФИФА разных поколений и эпох: от 20-х годов прошлого века до современной нам действительности. В ролях - Тим Рот, Жерар Депардье, Сэм Нил и другие. В русском дубляже принял участие спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в этом году.