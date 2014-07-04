Китайскую авангардную хореографию покажут в театре имени Пушкина

Фото: ИТАР-ТАСС

В пятницу, 4 июля, в театре имени Пушкина состоится премьерный показ спектакля "Каракули" от китайского Театра танца хореографа Хоу Ин.

В "Каракулях" зрители обнаружат смесь западной логики и восточной философии. Хоу Ин, которую называют "китайской Пиной Бауш" представит экспериментальную хореографию. Главные герои спектакля познают устройство мира с помощью танца и ярких красок.

Цветные каракули становятся результатом игры артистов, которые перекрашивают друг друга во все цвета радуги, тем самым преображая окружающее их пространство.

Добавим, что спектакль "Каракули" покажут в рамках Фестиваля китайской культуры в России.

Начало в 19.00.

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