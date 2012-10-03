Петр Мамонов о новом спектакле, любви и "маленьком человеке"

Петр Мамонов рассказал каналу "Москва 24" о своем новом музыкальном спектакле "Дед Петр и зайцы", премьера которого состоится 15 октября в Московском драматическом театре имени Станиславского

15 октября в Московском драматическом театре имени Станиславского состоится премьера музыкального спектакля "Дед Петр и зайцы". Новая работа актера, музыканта и поэта Петра Мамонова основана на песнях сольного альбома "Сказки братьев Гримм", который вышел в 2005 году.

В постановке также прозвучат совершенно новые композиции автора. Накануне премьеры Петр Мамонов посетил студию телеканала "Москва 24", где рассказал о спектакле, жизни "маленького человека" и любви к ближнему.

О спектакле…

Наш проект называется "Дед Петр и зайцы". Я не хочу молодиться. Я – дед, поэтому честно названо "Дед Петр и зайцы". Кто такие зайцы? Все остальные.

Мы с сыном, который оператор, наснимали замечательных видов, удивительных закатов. Кто не любит меня и рок-н-ролл, но любит нашу страну – приходите, там все будет. Закаты, река, камыши, грибочки, корова. Вторая часть - город, наша любимая Москва. Великий наш город заклеили "сникерсными" этикетками. Хватит уже. Давайте скажем: "книжный рынок", а не "book market". Вот такую Москву, в которой я вырос, мы тоже широко показываем в спектакле.

Постановка длится полтора часа. Она состоит из двух частей. Будет хорошего качества видеопоказ, хорошего качества звук. Будут некоторые секреты, три моих фигурки.

Так что, 15 октября, театр имени Станиславского. Мы запускаем спектакль, а дальше он будет идти года два или три, пока на наш вкус не устареет, как это было с "Есть ли жизнь на Марсе?" и "Шоколадный Пушкин".

О современном человеке…

Я развиваю классическую русскую тему – тему "маленького человека". В семь утра на работу едут труженики, мои родные москвичи. Они никуда не делись. Вот о чем я, вот для кого я живу, стараюсь и тружусь. В спектакле я рассказываю о своей жизни, показываю нашу удивительную страну и город. Я объездил целый мир, но нигде не видел ни такой страны, ни такого города. Я был всюду. Город – это люди, а русские люди – дерево по плодам. Чтобы перечислить имена русских святых нужно четыре с половиной часа. Тех ребят, которые легли в этом городе за правду, а не от водки.

О главном…

Если мы будем увеличивать в себе запас любви и добра друг к другу, то все удивительным образом раскроется. Как вышло со мной, что я так раскрылся? Просто подумал – зачем месить злобу в одной кастрюле? В данный момент кто-то родился, умер или погиб. Зачем все это? Ради любви. Все придумано ради любви к человеку, жизни, к рождению детей. Плодитесь и размножайтесь!