Любовь и несправедливость: в Москве начнется фестиваль индийского кино

Фестиваль индийского кино IFF-R

Пять болливудских картин на языке оригинала

Дата: с 11 по 13 ноября

Место: Земляной Вал, 33, КАРО 9 Атриум

Кадр из фильма "Розовый"

Ради чего идти: На фестивале покажут классику индийского кино, фильм "Преследование", рассказывающий о том, как спасти возлюбленную, если родные продали ее в притон. А еще три новых картины: об индийских Ромео и Джульетте ("Спектакль"), о реинкарнации серийного убийцы-бомжа ("Раман Рагхав 2.0") и фильм "Клянусь Шивой" про супергероя-наркомана.

Главной премьерой станет триллер "Розовый", рассказывающий о несправедливости и дискриминации женщин в современном индийском обществе. В главной роли – легенда Болливуда, актер Амитабх Баччан. В образе пожилого адвоката Дипака Сехгала он наперекор всему обществу будет защищать трех молодых девушек, чуть не убивших мужчину при попытке изнасилования.

Что еще: На фестиваль приедут продюсер фильма "Розовый" Шил Кумар и актриса Пуджа Бхатт.

Расписание фестиваля опубликовано на сайте проекта КАРО.Арт.