Драма "Медея" в Гоголь-Центре раскроет тему сверхчеловека

В субботу, 5 октября, на малой сцене Гоголь-центра состоится премьера античной трагедии "Медея" по пьесе древнегреческого драматурга Еврипида. Режиссер Владислав Наставшев, представивший в предыдущем сезоне постановки "Митина любовь" и "Страх", на этот раз заинтересовался темой сверхчеловека.

Корреспондент M24.ru побывал на репетиции спектакля и пообщался с режиссером, а также исполнительницей главной роли – латышской актрисой Гуной Зариней, играющей в Новом рижском театре.

По словам Гуны, в Гоголь-центр ее пригласил Влад. На счету у актрисы и режиссера несколько совместных театральных проектов. Что касается "Медеи", то работа с этим материалом оказалась не из легких.

- Пьесу я читала в отрочестве, и тогда мне все казалось понятным. Сейчас приходится заново переосмысливать какие-то вещи. Не могу сказать, что мне близки человеческие качества героини. Ее жажда мести – это то, что не так легко понять. Каждая сцена в спектакле сложна. Действие начинается с трагедии, и в процессе она становится все больше, - делится впечатлениями Гуна.

По признанию Зарини, сложность еще и в том, что артисты воздействуют на зрителя практически одним лишь словом. Верный традициям Наставшев поместил героев в минималистическое пространство. Сцена представляет собой белоснежную прямоугольную платформу, на которой установлены два стула.

- Один принадлежит Медее, второй Ясону. В начале спектакля стул пустует. Героиня разговаривает с этим предметом, умоляет его и в то же время хочет уничтожить. Это одиночество Медеи, которая сожгла мосты и все потеряла. Позже на стуле появляются ее дети, отец, Ясон. Таким образом, стул – территория обиды и предательства Медеи, визуализация ее страданий, - объясняет идею режиссер.

Помимо неординарного сценического решения спектакль выделяется мощным музыкальным сопровождением. Мелодия, на которую положен текст Бродского, написана самим Наставшевым.

- Большую роль в действии играет хор, он вводит нас в этот миф, рассказывает предысторию. В моем спектакле в хоре поют два мальчика. Дети – результат взаимоотношений Медеи и Ясона, поэтому она уничтожает их, пытаясь забыть связь с любимым.

Кстати, оба мальчика, чьи кандидатуры были утверждены на кастинге, занимаются музыкой профессионально. Елисей поет в Большом театре, Тема занимается в серьезной театральной студии.

-Трудность в том, что ребятам нужно брать высокие ноты, а это мальчикам не всегда удается, - говорит Наставшев.

- Дело в феминистическом пафосе. Здесь женщина мстит мужчине за измену. А ведь в Древней Греции женщина считалась, мягко говоря, второсортным существом. В этом смысле Медея бунтует против системы. Своим поступком она восстает против древнегреческих устоев, людской уверенности в своей правоте. Но протест всегда саморазрушителен. Ты борешься и погибаешь. Чем-то похоже на жертвоприношение. - Какой получилась ваша Медея? - В каком-то смысле она, как и Иисус Христос, который страдал за человеческие грехи. Моя Медея расплачивается за всю женскую боль. Опасно проводить такие сравнения, но героиня спектакля сродни святому мученику. Эту постановку можно рассматривать как терапию тем, кого предали, бросили. А таких среди нас бесчисленное количество. - То есть вы оправдываете свою героиню? - Своим поступком она попала в вечность. Зритель увидит момент вечного страдания, крика через века. - Почему вы решили работать с этой пьесой? - Она близка мне темой особого человека. Ведь Медея обладает паронормальными способностями. Получился конфликт гениальных и обычных, похожий на противостояние Гулливера и лилипутов. - Текст для постановки пришлось осовременить? - Он довольно архаичен. Мне показалось, что эта архаичность играет на руку. Сложность текста меня не смущает, поэтому специально мы его не осовременивали. Лишь трансформировали в плане драматургии, оставив самое важное.



Алла Панасенко