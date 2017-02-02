Подслушайте: мужчина и женщина поговорят о любви в "Фитиле"

Премьера победителя Венецианского кинофестиваля-2016 в киноклубе "Фитиль"

Дата: 8 февраля, 19:30

Место: киноклуб "Фитиль", Фрунзенская набережная, д. 12

Кадр из фильма "Прекрасные дни в Аранхуэсе"

Ради чего идти: фильм "Прекрасные дни в Аранхуэсе" – экранизация одноименной пьесы австрийского драматурга Петера Хандке в постановке знаменитого немецкого режиссера, президента Европейской киноакадемии Вима Вендерса. Лента снята в жанре беседы между Мужчиной и Женщиной о любви, гармонии, идеальных взаимоотношениях.

Что еще: фильм сняли всего за десять съемочных дней. Среди актеров оказался и сам создатель пьесы Петер Хандке. Драматург решил, что больше всего ему подходит роль садовника. Для более глубокого погружения в атмосферу французского городка премьеру покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Подробнее о премьере – на сайте киноклуба "Фитиль".