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12 августа 2015, 18:21

Театр Джигарханяна поставил продолжение "Ромео и Джульетты"

премьера Армен Джигарханян театр Армена Джигарханяна

Фото: vk.com/dzhigrahanjantheater

Театр под руководством Армена Джигарханяна готовится показать первую новинку нового сезона – трагикомедию по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома…" в постановке режиссера Сергея Виноградова.

Это сюжетное продолжение шекспировской трагедии о Ромео и Джульетте, авторская версия того, как могли бы развиваться события после гибели влюбленных. Причем в спектакле на первый план выходят цинизм, жадность, вероломство и глупость, а вовсе не любовь.

В постановке задействован основной состав труппы театра: Алексей Анненков, Анатолий Кот, Кирилл Анисимов, Татьяна Мухина, Оксана Голубева, Ибрагим Гагиев и другие. Художник – Денис Полубояров, хореографию ставит Игорь Пиворович.

6 сентября Армен Джигарханян примет участие в открытии Первого международного театрального фестиваля имени Акимова "Виват, комедия!" в Санкт-Петербурге. Именно там состоится премьера спектакля Виноградова.

Этот сезон станет не только юбилейным для театра, но и для самого худрука – 3 октября Армен Борисович отпразднует 80-летие, а 10 октября состоится творческий вечер, приуроченный к громкой дате.

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