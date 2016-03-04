"Сюиту эрмитажных кошек" сыграли в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

На прошедшем во вторник в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке концерте впервые в Америке прозвучала "Сюита эрмитажных кошек" композитора Криса Брубека, сообщает сайт "Комсомольской правды". Основными слушателями концерта стали американские школьники.

В концерте "Музыкальное волшебство в Генконсульстве России в Нью-Йорке" приняли участие всемирно известные музыканты из России и США и ученики американских музыкальных школ.

"Сюиту эрмитажных кошек" публике представили ведущие исполнители Российского национального оркестра и флейтистка Диана Шульц. Для исполнения солисты надели кошачьи маски, а аудитория с удовольствием громко мяукала – об этом ее просил композитор.

"Сюита эрмитажных кошек" – часть мюзикла "Кошки Эрмитажа" (в оригинале – Hermitage Cats Save the Day), написанного американским композитором Крисом Брубеком в 2013 году. В основу либретто легла книга американской детской писательницы Мэри Энн Аллен "Анна и кошки, или приключение в Эрмитаже". Книга появилась после поездки писательницы в Санкт-Петербург. Одним из главных впечатлений от посещения Эрмитажа для нее стало открытие – в музее живут кошки.

Российская премьера мюзикла состоялась в 2013 году в Эрмитажном театре.

Эрмитажные коты, истребляющие крыс, которые могут испортить картины, ведут свою историю с начала 18 века. Тогда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее основательница Эрмитажа Екатерина Великая придала кошкам статус охранников картинных галерей.

Сегодня каждый кот имеет собственный паспорт, ветеринарную карточку и официально числится квалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от крыс. Коты могут свободно передвигаться по территории Эрмитажа, кроме музейных залов. Всем сделаны прививки, осуществляется регулярное ветеринарное наблюдение, на дворовой территории установлены специальные знаки "Осторожно, кошки!".

В год 250-летия Эрмитажа для музея был установлен лимит по количеству животных – 50 котов. Если их становится больше, то музей отдает их в хорошие руки. При этом новый хозяин получает сертификат "Владелец Эрмитажного кота", дающий право бесплатно посещать выставочные залы.