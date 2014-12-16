Исполком РФС принял лимит на легионеров по системе "10+15" - Гершкович

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Исполком Российского футбольного союза принял правила лимита на легионеров в Премьер-лиге по системе "10+15", сообщил журналистам член исполкома РФС Михаил Гершкович.

В настоящее время на поле могут одновременно находиться семь иностранных игроков. Лимит "7+4" действует с 2012 года.

В октябре исполком РФС обсудил изменение лимита на легионеров в РФПЛ: переход на систему "10+15" со следующего сезона, при которой десять иностранных игроков и 15 россиян могут быть внесены в заявку на сезон в составе одного клуба.

Теперь новые правила будут отправлены на согласование в министерство спорта. В случае одобрения они вступят в силу со следующего футбольного сезона, пишет "Р-Спорт".

Стоит отметить, что по мнению министра спорта Виталия Мутко, молодые российские футболисты практически не будут иметь шансов, если лимит на легионеров в Премьер-лиге будет изменен на систему "10+15".

"Мы в 2005 году приняли специальную программу по сокращению лимита на легионеров. В 2010 году должно было бы быть шесть россиян плюс пять легионеров. Пришло новое руководство, собрался исполком и отменил это. Сейчас семь легионеров. Теперь новая идея: давайте сделаем в заявке 10 легионеров и 15 российских игроков. А если вы посмотрите серьезно, с карандашом, 90% матчей играют восемь человек. Выходит, что (у молодых российских игроков) практически вообще шансов не появится", - заявлял Мутко.