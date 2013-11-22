Форма поиска по сайту

22 ноября 2013, 00:01

Город

Шесть тысяч москвичей с камерами проследили за показаниями счетчиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Больше шести тысяч москвичей с камерами следили за тем, как инспекторы снимали показания с общедомовых счетчиков жилищно-коммунальных услуг. Такие данные представили M24.ru в окружных дирекциях ЖКХ и префектурах.

Открыть жильцам доступ к общедомовым приборам учета департамент ЖКХ поручил управляющим компаниям еще весной. Москвичи могут сопровождать сотрудников УК и энергетиков во время контрольного снятия показаний с общедомовых счетчиков воды, тепловой энергии и электричества. Горожанам также разрешено записывать процесс на камеру.

Лидером по инициативным гражданам стал центр Москвы. По словам пресс-секретаря префектуры ЦАО Павла Большунова, в обходах приняли участие около 2 тысяч человек. На втором месте ― ЮВАО, там за снятием комиссионных показаний следили 1,2 тысячи жителей.

"В каждом районе округа сформирован штаб, в который входят куратор из ГБУ "ЕИРЦ", представитель управы, префектуры, а также инициативные жители. С 1 по 5 числа каждого месяца члены этой комиссии, а также активные жильцы домов собирают данные со счетчиков, чтобы не было недоборов или дополнительных начислений. Эта информация абсолютно открыта и доступна для всех, жильцы могут вести фото-и видеосъемку", ― рассказал M24.ru руководитель филиала дирекции ЖКХ и благоустройства ЮВАО Виталий Столяров.

В дирекции ЖКХ Восточного округа сообщили, что в обходах с мая по ноябрь участвовали около 300 человек. На западе Москвы о желании проконтролировать процесс снятия показаний заявили 170 человек, рассказала пресс-секретарь префектуры Ольга Вельдина.

Сотрудники филиала дирекции ЖКХ и благоустройства Северо-Западного округа сообщили, что в многоквартирных домах сформировались группы инициативных жителей из нескольких человек, которые контролируют снятие показаний счетчиков. Общее число контролеров с камерами в округе подсчитать не смогли. В Северном и Южном округах не ведут статистику участия граждан в инспекции общедомовых счетчиков. А пресс-секретарь префектуры ЮЗАО Елена Никифорова рассказала, что на юго-западе показания приборов учета передаются в МОЭК автоматически, далее акт выверки в печатном виде присылается в ГУИС, и представители управляющих компаний подписывают его в присутствии членов ТСЖ и ЖСК.

Эксперты считают, что 6 тысяч активных-горожан ― небольшая цифра. Это связано с организационными моментами. "Многие не знают, что в принципе есть такая возможность ― проконтролировать снятие показаний с общедомовых приборов. Кроме того, управляющие компании редко вешают в подъездах графики обходов", ― пояснила председатель движения "Москвичи против нарушений в сфере ЖКХ" Галина Корниенко.

Глава Московского союза ЖСК и ТСЖ Валентин Григорьев отметил, что снятие показаний происходит в будни, большинство жильцов в это время на работе. Он выразил мнение, что в будущем все должны перейти на автоматическую систему передачи данных в МОЭК.

Напомним, в апреле более 31 тысячи общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды перешли в собственность Москвы. Их управлением занимается ГБУ "Единый информационно-расчетный центр" (ЕИРЦ). В январе в столице должен появиться интерактивный сервис, который позволит горожанам высчитать, сколько они должны платить за потребление услуг ЖКХ. Услуга будет доступна на сайте ГКУ "Центр координации ГУИС".

София Сарджвеладзе, Марина Курганская

префектуры счетчики камеры электроэнергия вода отопление

