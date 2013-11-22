Шесть тысяч москвичей с камерами проследили за показаниями счетчиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Больше шести тысяч москвичей с камерами следили за тем, как инспекторы снимали показания с общедомовых счетчиков жилищно-коммунальных услуг. Такие данные представили M24.ru в окружных дирекциях ЖКХ и префектурах.

Открыть жильцам доступ к общедомовым приборам учета департамент ЖКХ поручил управляющим компаниям еще весной. Москвичи могут сопровождать сотрудников УК и энергетиков во время контрольного снятия показаний с общедомовых счетчиков воды, тепловой энергии и электричества. Горожанам также разрешено записывать процесс на камеру.

Лидером по инициативным гражданам стал центр Москвы. По словам пресс-секретаря префектуры ЦАО Павла Большунова, в обходах приняли участие около 2 тысяч человек. На втором месте ― ЮВАО, там за снятием комиссионных показаний следили 1,2 тысячи жителей.

"В каждом районе округа сформирован штаб, в который входят куратор из ГБУ "ЕИРЦ", представитель управы, префектуры, а также инициативные жители. С 1 по 5 числа каждого месяца члены этой комиссии, а также активные жильцы домов собирают данные со счетчиков, чтобы не было недоборов или дополнительных начислений. Эта информация абсолютно открыта и доступна для всех, жильцы могут вести фото-и видеосъемку", ― рассказал M24.ru руководитель филиала дирекции ЖКХ и благоустройства ЮВАО Виталий Столяров.

В дирекции ЖКХ Восточного округа сообщили, что в обходах с мая по ноябрь участвовали около 300 человек. На западе Москвы о желании проконтролировать процесс снятия показаний заявили 170 человек, рассказала пресс-секретарь префектуры Ольга Вельдина.

Сотрудники филиала дирекции ЖКХ и благоустройства Северо-Западного округа сообщили, что в многоквартирных домах сформировались группы инициативных жителей из нескольких человек, которые контролируют снятие показаний счетчиков. Общее число контролеров с камерами в округе подсчитать не смогли. В Северном и Южном округах не ведут статистику участия граждан в инспекции общедомовых счетчиков. А пресс-секретарь префектуры ЮЗАО Елена Никифорова рассказала, что на юго-западе показания приборов учета передаются в МОЭК автоматически, далее акт выверки в печатном виде присылается в ГУИС, и представители управляющих компаний подписывают его в присутствии членов ТСЖ и ЖСК.

Эксперты считают, что 6 тысяч активных-горожан ― небольшая цифра. Это связано с организационными моментами. "Многие не знают, что в принципе есть такая возможность ― проконтролировать снятие показаний с общедомовых приборов. Кроме того, управляющие компании редко вешают в подъездах графики обходов", ― пояснила председатель движения "Москвичи против нарушений в сфере ЖКХ" Галина Корниенко.

Глава Московского союза ЖСК и ТСЖ Валентин Григорьев отметил, что снятие показаний происходит в будни, большинство жильцов в это время на работе. Он выразил мнение, что в будущем все должны перейти на автоматическую систему передачи данных в МОЭК.

Напомним, в апреле более 31 тысячи общедомовых узлов учета тепловой энергии и горячей воды перешли в собственность Москвы. Их управлением занимается ГБУ "Единый информационно-расчетный центр" (ЕИРЦ). В январе в столице должен появиться интерактивный сервис, который позволит горожанам высчитать, сколько они должны платить за потребление услуг ЖКХ. Услуга будет доступна на сайте ГКУ "Центр координации ГУИС".

София Сарджвеладзе, Марина Курганская