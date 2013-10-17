Секреты успеха бизнес-леди Julie Meyer

Фото: ИТАР-ТАСС

18 октября на первой площадке акселерации проектов API Moscow пройдет лекция успешной бизнес-леди Julie Meyer, которая поделится опытом с молодыми предпринимателями из России в рамках акселерационной программы Generation S.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Julie Meyer - предприниматель, инвестор, ментор, евангелист. Основатель и CEO Ariadne Fund – фонда, в конце 90-х годов внедрившего краудсорсинговую систему поддержки предпринимательства, при которой бизнесмены финансируют друг друга. Также она является одной из 30 самых влиятельных женщин Европы по версии авторитетного издания Wall Street Journal.

Начало трансляции - в 18.00



Трансляция завершена.