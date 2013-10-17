Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2013, 20:15

Экономика

Секреты успеха бизнес-леди Julie Meyer

Фото: ИТАР-ТАСС

18 октября на первой площадке акселерации проектов API Moscow пройдет лекция успешной бизнес-леди Julie Meyer, которая поделится опытом с молодыми предпринимателями из России в рамках акселерационной программы Generation S.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Julie Meyer - предприниматель, инвестор, ментор, евангелист. Основатель и CEO Ariadne Fund – фонда, в конце 90-х годов внедрившего краудсорсинговую систему поддержки предпринимательства, при которой бизнесмены финансируют друг друга. Также она является одной из 30 самых влиятельных женщин Европы по версии авторитетного издания Wall Street Journal.

Начало трансляции - в 18.00

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
предприниматели лекции онлайн Julie Meyer смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика