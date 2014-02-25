Угощение на Масленицу для москвича обойдется в 500 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Угощение на Масленицу: блины со сливочным маслом и красной икрой, а также бутылка водки - в Москве обойдется в 469 рублей. К такому выводу пришли эксперты Общественной палаты, составившие "индекс Масленицы", в котором отражены минимальные расходы крупных городов России на традиционный русский праздник.

В стандартный набор авторы исследования внесли 1 килограмм блинов, 250 граммов сливочного масла, 100 граммов лососевой икры и пол-литра водки.

Согласно индексу, дешевле всего такой "джентльменский набор" обойдется в Екатеринбурге - 442 рубля. Чуть дороже его стоимость в Ростове-на-Дону - 452 рубля, тогда как в Хабаровске этот показатель составляет 556 рублей, и этот рекорд остался непобитым.

"Несмотря ни на что, Масленица веселый праздник, и мы надеемся, что наши данные не изменят весеннего настроения россиян", - отметил в этой связи эксперт рабочей группы ОП по агропромышленному комплексу и продовольственным рынкам Александр Чернов.