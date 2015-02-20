Ассоциация Витязей проведет военно-спортивный праздник

Фото: ТАСС/Павел Смертин
В Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 22 февраля пройдут военно-спортивный праздник и соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества.
Организатором выступает Международная детско-юношеская общественная организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциация Витязей.
Среди почетных гостей праздника – народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, вице-адмирал Кир Лемзенко, председатель общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков и другие.
Торжественное открытие мероприятия состоится в 12.00.