Ассоциация Витязей проведет военно-спортивный праздник

Фото: ТАСС/Павел Смертин

В Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина 22 февраля пройдут военно-спортивный праздник и соревнования по каратэ, посвященные Дню защитника Отечества.

Организатором выступает Международная детско-юношеская общественная организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию Ассоциация Витязей.

Среди почетных гостей праздника – народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, вице-адмирал Кир Лемзенко, председатель общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков и другие.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 12.00.