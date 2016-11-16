Моска Итальяна: как украсят столицу к Новому году

Концепцию новогоднего оформления утвердили в столице. Она будет содержать элементы итальянского орнамента. О том, как украсят Москву к Новому году – читайте в материале m24.ru.

Фото: mos.ru

Логотип

Выбор итальянской стилистики для масштабного оформления Москвы в новогодние праздники не случаен, утверждают в комплексе городского хозяйства Москвы. В ведомстве считают, что культуры России и Италии исторически очень близки.

Логотип приближающегося года Огненного Петуха появится на новогодних шарах-игрушках для праздничных елок. Также его используют при украшении парков, скверов, витрин магазинов и проездных билетов общественного транспорта.

Фото: mos.ru

Фирменный знак праздника выполнят в красных и бежевых цветах, а элементы орнамента – в белом цвете с красными и синими вставками. К Новому году разместят более двух тысяч праздничных плакатов с цифрой 2017, из них около 800 – билборды размером три на шесть метров.

Освещение

Также поздравления с Новым годом и Рождеством будут транслировать на медиафасаде Центрального телеграфа и на 40 цифровых билбордах. Кроме этого, итальянские орнаменты будут использованы и в световых конструкциях, которые появятся к Новому году. Среди них – арки, световые фонтаны и другие.

Фото: mos.ru

Согласно новой концепции, на каждой улице в центре столицы используют свои особенные элементы освещения, которые будут отличаться друг от друга. Так, район Кузнецкого Моста и Рождественки с помощью гирлянд на деревьях превратят в сказочный лес, а в Замоскворечье главным украшением станут парящие в небе фонарики разных форм и размеров.

Также на столичных улицах появятся масштабные объемные скульптуры и инсталляции из лампочек и гирлянд. Например, на Новоарбатском мосту установят большие елочные шары, излучающие мягкий и теплый свет. Возле Триумфальной арки появится фигура Деда Мороз. Гоголевский бульвар украсит летящий ангел, а на Цветном бульваре горожане смогут в вечерние часы видеть светящийся луна-парк.

Фото: mos.ru

Украшения

В этом году в Москве появятся 35 праздничных елок. Самую большую установят на Лубянской площади – ее высота составит около 25 метров. Деревья украсят световыми и матовыми шарами красного, оранжевого, золотого, серебряного, фиолетового и синего цветов.

Украшения с фирменной символикой и цифрой 2017 будут подсвечиваться изнутри. Помимо этого, елки украсят наконечниками в виде жар-птицы, сверкающими апельсиновыми дольками, варежками и валенками со снегирями и другими рисунками. Праздничный образ дополнят желтые и белые световые гирлянды.

Свои тематические элементы праздничного освещения, а также украшения будут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", который пройдет с 16 декабря по 15 января.