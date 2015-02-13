В день всех влюбленных в метро будут раздавать леденцы и валентинки

Московское метро поздравит влюбленных с Днем святого Валентина

В день всех влюбленных (14 февраля) на Кольцевой линии метро будут раздавать леденцы и валентинки с символикой подземки, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного метрополитена.

"Всего планируется раздать 12 тысяч валентинок и столько же леденцов", - добавили в пресс-службе.

Раздавать сувениры будут только перед входами на станции Кольцевой линии, на самих платформах подарки не будут раздавать.

"Сувениры будут вручать всем желающим", - уверили в метро.

Акция стартует 14 февраля в 12 часов дня.

Ранее московский метрополитен уже устраивал подобные акции в праздничные дни. Так, в новогодние праздники в подземке раздавали леденцы детям и сувенирных снеговиков. Кроме того, к Новому году метрополитен выпустил 500 тысяч карт единых билетов с праздничным дизайном.

9 января сотрудники метрополитена на станции "Проспект Мира" раздавали пассажирам подарки. Акцию организовал Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Детям, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями при входе в подземку вручили шерстяные варежки.

Анатолий Федотов