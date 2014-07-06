В парке "Музеон" проходит праздник "Абрикос"

В парке "Музеон" проходит многонациональный праздник "Абрикос", сообщает телеканал "Москва 24". На него приехали творческие коллективы со всей страны и ближнего зарубежья, они рассказывают москвичам о своих традициях и культуре.

Гостей ждут представления, мастер-классы, блюда национальной кухни. Кроме того, перед горожанами выступают канатоходцы. Работает ярмарка "Восточный базар" и детская площадка "В гостях у сказки". Также всех угощают абрикосами.

В летнем кинотеатре парка покажут несколько спектаклей, юмористическое шоу и фильм "Невеста с Севера".

Как сообщалось ранее, мероприятие проводится при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы и Союза армян России.