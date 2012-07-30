В день ВДВ в парке имени Горького москвичей угостят арбузами

ИТАР-ТАСС



Праздник под открытым небом, приуроченный ко дню российского десантника, состоится в четверг, 2 августа. По традиции именно парк имени Горького стал площадкой для летнего сбора десантников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт парка.

В нынешнем году пришедшие могут полакомиться сочными арбузами прямо на Фонтанной площади. Кроме того, каждый желающий отведает блюда полевой кухни и мороженое на десерт.



В день российских Воздушно-десантных войск с парковой сцены прозвучат тематические песни в исполнении ВИА «Голубые береты» и «Каскад».

Позаботились организаторы праздника и о досуге малышей, пришедших на прогулку вместе с родителями.

«Для детей организуют подвижные игры с поиском кладов», - говорится в официальном сообщении, размещенном на портале парка.

Добавим, что нарушать сложившуюся традицию купания десантников в фонтане не будут. Для обеспечения правопорядка территорию парка поручат охранять усиленному наряду полиции.